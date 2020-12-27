善心獨立貸款 助洛市小店家重生

Kwan Chotikulthanachai與家人在Rice and Noodle店內合照。（Curtis Dunwoody提供）

今年9月，住在南加州的雷蒙．沃旺德（Raymond Wurwand）看到報紙上刊出的新聞，包括 Diesel等獨立書店都遭逢嚴重衝擊，得靠GoFundMe才能維持營業。他轉頭向太太珍．沃旺德（Jane Wurwand）說，「我們得幫幫他們」。

沃旺德夫妻是高檔護膚用品Dermalogica的老闆，他們在與Pacific Community Ventures、TMC Community Capital合作下，建立了獨立貸款 L.A. Small Business Recovery Fund，以100萬元資金協助洛杉磯 縣的小型店家撐過疫情 風暴。

理由很簡單，珍．沃旺德告訴洛杉磯時報，「我們的Dermalogica就是靠著這些小沙龍起家的，如果沒有這些養活當地人的小店家，怎麼會有Dermalogica？」而且，「我要是附近鄰居，我想看到的在地沙龍、在地書店，才不是不知哪來的Amazon的倉庫」。

在少數族裔受創嚴重，而且小型店家受害最深的前提下，L.A. Small Business Recovery Fund決定將規則簡化，申請者必須持有草根店家的50%股份，雇員不得多於20人，而且必須提交疫情前的獲利狀況。最後沃旺德夫妻在2430個申請案中隨機抽選出10家，第二輪的申請1月11日截止。

泰國與越南菜的 Rice and Noodle就是其中一個幸運兒。43歲的店東Kwan Chotikulthanachai說，她收到通知時哭了，打給遠在泰國的媽媽時，媽媽也哭了。Kwan Chotikulthanachai說，她沒法申請聯邦PPP貸款，也拿不到急難補助，為了保住店鋪，她只能辭退所有員工，和廚師Son Ongjampa一起苦撐。

但是Kwan Chotikulthanachai沒想到的是，除了5月開始就繳不起房租，清潔、消毒費用還如山一般地累積，這讓從小就夢想著開一家自己的餐館的她，差點要撐不下去了。但是L.A. Small Business Recovery Fund的5000元貸款，卻讓她好像中了樂透，一切又有了轉機。

另外一個獲得補助的業主，狀況也差不多。U-Frame-It Gallery的老闆Adrianna Cruz-Ocampo說，她陰錯陽差地沒拿到SBA貸款，就算不能開門做生意，但是員工的薪水還是得付。22日突然間拿到2萬2500元的獨立貸款，讓55歲她情不自禁尖叫起來，「這簡直就像聖誕禮物，而且終於讓我覺得聖誕會帶來好事」。