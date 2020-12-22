酒駕裝車輛智能鎖 成效佳

一名工作人員正在示範如何使用車輛智能鎖。（Getty Image）

酒駕和藥駕導致的交通事故，一直是美國 人生命的一大威脅。為防止酒駕和藥駕司機出現屢教不改的情況，加州 自去元月起在阿拉米達縣（Alameda County）、洛杉磯 縣、沙加緬度縣和杜拉瑞縣（Tulare）試行為酒駕和藥駕前科的司機安裝車輛智能鎖（Ignite Interlock）的政策。在21日的記者會上，洛杉磯市檢察長富爾（Mike Feuer）表示，車輛智能鎖收效顯著。

富爾表示，有酒駕和藥駕紀錄的司機將被強行要求在其車輛上安裝車輛智能鎖。安裝智能鎖後，每次司機啟動車輛前，都必須向與智能鎖的檢測裝置呼氣。只有在儀器確認司機未在酒精和藥物影響下後，才能啟動車輛。凡是拒絕或未能及時安裝智能鎖的司機將都遭到起訴。

富爾說，根據一年來收集的數據，智能鎖對於幫助司機養成良好的駕車習慣有極大幫助，並有效防止了酒駕和藥駕司機出現二次犯罪的情況。因此富爾對該政策的進一步推廣表現出了信心。同時，洛杉磯市的交通管理部門也成功安裝交通事故數據收集和追查系統。

富爾特別提醒居民，不要在節日和新年期間酒駕或藥駕，因為疫情下洛杉磯市醫院病床緊缺，因交通事故而受傷的居民，可能難以及時獲得足夠的醫療資源。

富爾表示，在過去一年裡，洛市共起訴了5000名酒駕或藥駕的司機。其中4600酒駕、300名藥駕、100名司機為同時酒駕和藥駕。在藥駕的司機中，服用大麻者居大多數。富爾表示，洛市將在未來展開針對藥駕司機，尤其是服用大麻的司機展開整治行動。