視訊大會線上投票 台美商會理事名單出爐
洛杉磯台美商會於12日舉行了2020年度的會員大會。本次會員大會由於疫情持續擴散影響，因應州政府居家防疫規定，原傳統實體活動改為線上視訊大會。
大會選出2021理事選舉程序，由秘書長執行此議程，雖然因疫情之故，無法採取行之有年現場實體不記名投票措施，然而首次採用線上模式的不計名選舉投票亦成功達成公平公開的目標，大會共選出2021理事30人，他們分別是劉雅薇，吳宣蓉，陳玲華，葉怡蘭，賴鈺祺，王偉文，雍海萍，陳祥寧，吳惠鉉，賴淑遠，葉俊麟，黃昭峻，徐明豐，徐凰耕，呂世豪，張家珍，楊炯和，殷清隆，王梅鳳，魏守逸，楊薇瑧，魏培瑩，陳信宇，吳淑惠，張珮鑾，許凱勝，趙韻梅，簡志誠，謝宗翰，葉敏芬（排名不分先後順序）。選舉結果經監事長林國彥確認後並同時宣佈2021當選理事名單。會長宣佈會員大會圓滿落幕。
商會隨即組織，開始舉行理事會會議，由30位新任理事和19 位名譽會長共同參與。理事會會議中，經過提名，投票，及表決的程序，選出2021的新任會長劉雅薇，五位副會長吳宣蓉、陳玲華、葉怡蘭、王偉文、葉俊麟。新舊任會長交接後，分別致詞感謝理事會的支持。
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