PS 5遊戲機太夯 華人倒賣賺快錢

次世代遊戲主機PlayStation 5奇貨可居，有民眾囤貨賺錢。（讀者提供）

2020假日購物季最受熱捧的商品之一，是索尼 的次世代遊戲主機PlayStation 5，包括沃爾瑪(Walmart）、百思買（Best Buy）及GameStop等主要零售商 均出現斷貨現象；而二手市場上，美版機器的價格基本賣到原價的兩倍以上，奇貨可居也讓部分華人 ，以倒賣PS5賺到快錢。

受居家避疫影響，市場對遊戲機的需求較大。NPD遊戲業分析師Mat Piscatella表示，Playstation 5上市首月銷量，是全美遊戲機首月銷量之最。截至12日，絕大多數零售商出現賣斷貨的現象。索尼官方則表示，玩家對這款遊戲主機的需求，達到前所未有程度，但請耐心等待，年底前還將有一批庫存送至各大零售商手中。

索尼官方並未提及，有多少主機會在年底前發貨，不過參考此前的發售情形，估計仍會出現供給不足的狀況。有玩家表示，Playstation 5的供貨量明顯不足，以洛杉磯地區為例，許多零售商的實體門店，在發售之初只有幾台機器在出售，很快就被熱情的玩家搶購一空。此前更是出現過部分玩家徹夜排隊，只為在發售首日搶購主機的現象。

Playstation 5當前的狀況，基本是買到既是賺到。一款原價499元的帶光驅（Blu-Ray）版本，二手交易網的StockX的價格約為894元，而在ebay則達到1100元以上，且數量較少，通常標註最後一個（Last one）的標籤。供應量較大的價格，則在1200至1700元之間。

華人張先生搶到首批貨源，他有感於機器能賣好價，立馬放到臉書上銷售，一天內即售出，淨賺300餘元。他表示，雖然疫情當道，但是有些人並不缺錢，願意加價買遊戲機的玩家不少。他相信過幾個月，隨著供貨量上升，就可以輕易買到遊戲主機。因此先把搶到的賣掉，輕鬆賺進數百元。

奇貨可居，也催生出「黃牛」現象。有華人囤積約十部Playstation 5，準備小賺一筆。該華人研判，在2021年3月以前，供不應求的狀況仍將持續，倒賣這款遊戲主機是個不小的商機。