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咖啡適量最健康 過多易焦慮

編譯組／綜合報導
喝咖啡不宜過量，適量最健康。(Getty Images)
喝咖啡不宜過量，適量最健康。(Getty Images)

咖啡對健康的影響有正反兩面，關鍵為是否適量。一天喝2至5杯咖啡可能預防心臟病、糖尿病與其他癌症，但過多咖啡卻可能造成焦慮、神經緊張與失眠等問題。目前現存研究認為，適度飲用咖啡是最佳藥物。相關內容刊登已於2020年7月23日出版《新英格蘭醫學雜誌》(The New England Journal of Medicine)。

根據95項研究評估，報告作者建議，限制每天攝取包括咖啡在內的所有飲料總咖啡因在400毫克，這大約相當於4至5杯8盎司的普通咖啡。研究人員指出，這個含量有助民眾從咖啡獲得許多好處，同時可將咖啡因副作用減低到較低風險。

科學家無法確定，為什麼喝咖啡會健康。然而，與其他含有咖啡因成分的飲品相比，咖啡本身好處較多，因為除了咖啡因之外，咖啡還含有植物化學物質、鎂、鉀和維生素B，這些成分都顯示具有降低氧化壓力與改善新陳代謝的作用。

專家指出，有些人因為代謝咖啡因的速度比其他人快，因此可在毫無問題情況下，喝更多咖啡。無論如何，保持日常喝適量咖啡的習慣，可確保不會因過量飲用而導致健康受損。

咖啡 心臟病 新英格蘭

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