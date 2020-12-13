疫情下 華人家暴案遽增 受害者切勿隱忍

亞太心理輔導及治療中心院長蔡喬瑩表示，疫情期間華人家暴案件顯著增加要重視。（視頻截圖）

疫情 期間華人 社區家暴 案增加，亞太心理輔導及治療中心院長（Asian Pacific Counseling and Treatment Centers）蔡喬瑩表示，看得到的數據是在增加，實際案件數量可能比報告的還要高兩倍、甚至三倍。

華人有「家醜不可外揚」的傳統文化，家暴受害者不報告，總覺得自己忍一忍就過去了，久而久之也助長了施暴者惡性循環，每一次承諾「下次不會了」，但仍是屢教不改。蔡喬瑩認為，想要改變這樣的觀念，華人應該注重家暴的教育和預防，千萬不要等到暴力事件發生。

今年新冠疫情，民眾居家辦公和避疫，孩子在家上網課，家庭矛盾增加，家暴機率升高。夫妻之間發生矛盾，一方向另一方施暴，如果忍氣吞聲，對孩子也會造成負面影響。因此，蔡喬瑩呼籲受害者要勇敢站出來。

另一方面，孩子在家上網課，被家暴的案例也隨著增加。蔡喬瑩指出，以前孩子去學校上學，夏季穿著少，如果身上有傷痕會被老師發現，如果是家暴造成的會向相關部門舉報。而如今學生不用到學校上課，因此實際的家暴案發例要遠高於報告的數量。

亞太心理輔導及治療中心在洛杉磯縣和河濱縣均有診所，蔡喬瑩表示，曾接到很多民眾的電話，諮詢孩子不聽話、功課不好、上課不專心等該怎麼辦？在深入了解以及交流輔導後，發現父母的關係破裂影響了孩子的情緒和心理狀況，因此，蔡喬瑩認為預防和交流最重要。

很多華人移民在疫情期間失去了工作，面對來自職場和生活的壓力，負面情緒積壓久了就會爆發。但如果能多做一些自我關愛防範，譬如，外出散步、泡澡放鬆、吃些美食、或與知心朋友交流，都可以幫助自己減壓，而不是將壓力投射在另一半身上。學會及時調整自己的情緒，可以有效預防家暴事件。

蔡喬瑩還提到，華人夫妻需要學習溝通和尊重對方。假若希望配偶幫忙做某件事，可以直白說出來，並表示感謝。譬如，家裡的垃圾桶滿了，若要對方倒垃圾，可以直接表達並在事後說「謝謝」，而不是「垃圾滿了，你沒長眼嗎？」

另外移民家庭，有些家暴受害者擔心身分受影響，一直忍到拿到綠卡後才敢說出來。蔡喬瑩表示，這是很不健康和很不健全的婚姻關係，其實很多家庭暴力服務機構都有法律援助。她希望受害者不要害怕或擔心，鼓勵他們站出來。