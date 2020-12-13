中國富豪對南加房產有信心 疫情雖嚴重仍未打算出售

孫偉負責管理的高檔物業分布奇諾岡、鑽石吧、安大略及富樂頓州大附近。（孫偉提供）

隨著中國 經濟蓬勃發展，一批成功人士投資美國 房地產。南加地區也是中國富人地產投資熱點，並且催生了一些華人業者打理中國富人投資的物業。華人物業管理者孫偉自2011年開始管理高檔物業，這些物業所有者均是中國投資者。雖然當前美國新冠肺炎疫情嚴重，但他負責的中國投資者並未打算出售這些物業，依舊對南加房地產市場抱有信心。

孫偉從2011年開始負責管理中國成功人士投資的高檔物業，從起初的不到10個單位，發展到現在的近20個單位，包括高檔住宅和公寓，在安大略投資的物業，每單位價格在80萬元左右，以及150萬元至200萬元之間。這些物業主要是中國民營企業家投資，由於無法親自打理，就委託給他的物業管理公司。高檔住宅分布在奇諾岡、鑽石吧、安大略等地，公寓主要在富樂頓州大周邊。

孫偉說，高檔住宅面積在4000平方呎至5000平方呎，奇諾岡市住宅的月租金是4100元至4500元之間，鑽石吧住宅的月租金3200元左右，在富樂頓州大附近公寓的月租金至少1800元。房客主要是來自中東的伊朗人、墨西哥移民，這些房客以家庭居住，主要從事汽車銷售、地產開發、裝修的管理人員。背景調查無不良紀錄，收入比較穩定，按時交納房租，但居住時間不會很長，通常住一年就搬走了。

孫偉表示，他管理的富樂頓州大周邊公寓，房客主要是州大教職員。雖有留學生求租，但不敢租給這些學生。因為學生房客一般都是幾個人分租，年輕人精力旺盛，有各種嗜好，喜歡夜生活，無法保證清潔衛生，而且往往對租屋設施不大保護。學生房客租期結束後，管理公司就要重新維修。雖然公寓出租的對象以高校教師為主，但他們的租期也不太長，流動頻繁。

新冠肺炎疫情爆發前，房客工作比較穩定，拖欠房租也少見。但疫情發生後，拖欠房租就常見了，有人拖欠一個月甚至半年。由於房客素質較高，繳不起房租時都會通知管理公司，在他們搬離前，公司也會從房客押金中扣除衛生清潔費等。曾有一位房客在借租時期返回中國，後來因為中美航班限制無法返美，拖欠了近半年房租，至今也未返回。

孫偉說，雖然中美關係惡化，但還沒有一位中國投資者向他諮詢，是否有必要將投資物業售出，說明投資者對美國房地產市場還是頗有信心。事實上這些物業每年都在升值，對投資者信心很有加持作用。孫偉認為，拜登將成為美國下一任總統，未來中美經濟關係不會比川普執政時更糟糕，也增強了中國投資者的信心。

除了經營高檔物業管理公司，孫偉還與友人一起向中國部分地區銷售紅酒。他說，出口紅酒以中檔為主，有美國產，還有歐洲法國、南美智利產。消費者是黑龍江、吉林、河南等地的企業家、商業成功人士、公司白領階層，每瓶紅酒市場售價人民幣180元至250元之間。由於中國政府反腐禁止用公款吃喝，高檔紅酒消費受影響，但中檔紅酒價格適中，銷售量一直呈上升趨勢。