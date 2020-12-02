經文處網路預約申請 每周開放3天、每天30組

駐洛杉磯台北經濟文化辦事處「領務網路預約及登錄查詢系統」新型態服務11月30日正式上線。領務組陳副組長（左起）、經文處處長黃敏境、經文處副處長林暉程很高興提供相關服務。（記者謝雨珊／攝影）

駐洛杉磯台北經濟文化辦事處「領務網路預約及登錄查詢系統」新型態服務，11月30日正式上線，這套新系統允許該處控管現場辦理文件的人數，也開放民眾自行追蹤案件進展速度。目前開放現場申請的預約時段為每周一、周二、周四（共三天）上午9時至中午12時，每日開放30組預約。據了解，系統上線不到一天，已有100多組預約完成，兩周預約時段全滿。

現場申請的僑胞在抵達一樓報到區時，須先測量體溫、使用手部清潔消毒劑，完成報到作業及實名制登記。（記者謝雨珊／攝影）

自3月疫情 爆發以來，經文處面臨案件激增問題，為配合當地政府防疫措施，該處採取郵寄方式處理案件。經文處並曾試用網路預約系統免費軟體，發現市面上的免費軟體不符合外館需求。

駐洛經文處處長黃敏境表示，為了有效控管人流與物流問題，於是與Equal Learning Cloud Technology新創團隊的台灣 人才合作，開發全球外館第一套外館專用的全新系統。

黃敏境提到，網路預約系統控制到場辦理案件的人數，控制進入領務大廳的人流；登錄查詢系統管理物流，取代過往人工難以掌握的案件進度。「領務網路預約及登錄查詢系統」上線後，民眾可自行透過登錄查詢系統，不需再致電詢問案件速度，導致電話線難以接通。新系統也將自動發送電郵告知案件進展速度，這將有效減少效率不彰及民眾抱怨等問題。

經文處新系統上線不到一天，已有100多組預約完成，兩周預約時段全滿。（經文處提供）

目前網路預約只開放急件辦理預約，包括四大類別：授權書案件、退休金 證明、委託書、首辦護照。其他案件依舊採取郵寄方式受理案件。黃敏境表示，每項案件都有處理期限，萬一案件處理過久，歡迎民眾致電詢問。

領務組陳副組長鼓勵使用郵寄方式的民眾，於事前登入系統專屬網頁完成登錄手續，以利事後自行查詢郵件送達及申辦進度。不過，這項追蹤案件服務，目前只適用於12月1日以後的申請案件。在12月1日之前的申請案件，仍得透過人工方式查詢。

經文處副處長林暉程表示，南加州是全美聚集最多來自台灣僑胞的地區，僑胞約有30萬人。經文處在疫情期間案件激增，人手不足，遇到困難。為了主動解決效率問題，同時提升僑胞的服務，特地開發這套全新網路預約及登錄查詢系統，相信將大幅度減少人員工作量，亦加大力度提升服務品質。

基於保護民眾及同仁健康，經文處自12月1日起將輪兩梯次上班。現場申請的僑胞在抵達一樓報到區時，須先測量體溫、使用手部清潔消毒劑，完成報到作業及實名制登記，以管制報到人數。由專人帶領上至七樓的領務大廳。申請人在辦理好案件後，有專人消毒該桌面及透明隔板，以避免接觸群眾感染風險。黃敏境希望在疫情期間，讓僑胞更安心的完成必要手續。

「領務網路預約及登錄查詢系統」包含預約現場申請、登錄郵寄申請及申請進度查詢三大功能。經文處在辦公大樓一樓秉持「分階段、分時段、分人流」原則，開放民眾透過網路預約方式至領務大廳「現場申請」。經文處處長黃敏境呼籲僑胞，踴躍運用新系統辦理緊急案件，同時查詢案件進度，並鼓勵大家給予反饋。