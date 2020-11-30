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南加月子中心屢遭調查 成夕陽產業

記者楊青／洛杉磯報導

南加州各地的月子中心，短短數年内急劇興起如日中升，引起社區側目和政府關注，在經歷近年持續的突襲檢查、簽證緊縮、疫情和市場急劇變化後，正逐漸淡出社區眼睛。一度冉冉升起的朝陽產業，變成夕陽產業。

不少華人新移民喜歡隨行入市，從早期的洗衣業、餐飲業到近年的足浴業、代孕業，但在短時間内能夠大紅大紫的，卻要數一度蓬勃爆發的月子中心。花幾萬元來美國生產，給後代一個美國公民身分，許多華人家長不輸在起跑線上。南加州業内人士表示，南加州華人月子中心從2003年初出茅廬，2013年前後漸成規模，2015年前後如日中天，如今月子中心已慢慢淡出社區視野，大張旗鼓不再。

「我2003年辭職去做月子餐時，很多人都不知道是怎麽回事」，資深業者B先生是南加州華人月子中心最早的一批拓荒者，「我們九成客人都是台灣孕婦和產婦，有錢、簽證不受限制，講究生產保養，説來就來」。那時大陸還沒有十年簽證，能從大陸來美生孩子的孕婦鳳毛麟角，都是有門路的特殊人士。除了海外客人，其他都是南加州本地客人，美容店老闆的女兒、藥廠的員工、超市老闆的太太等等。

駱家輝擔任美國駐華大使，一年簽證改爲十年簽證，讓中國媽媽來美生產如履平地。主要以中國媽媽為市場的南加州華人月子中心，數量和規模在短短幾年内都迅速發展，超過最早開發的韓裔市場和台灣人市場。業者估計，聖蓋博谷華人月子中心鼎盛時期，較有規模的中心年流水都在數百萬元以上。

沒有法律明文規定外國人不能來美生孩子，父母們對孩子獲得美國公民身分的渴望，使月子中心和相關產業短期内成爲暴富行業，從月子中心到產科醫生，從月嫂到月子餐，從前期接機到後期辦證，加上相關的簽證、旅遊協助，行業人員迅速壯大。

熟悉這一行業的人士回憶，華人來洛杉磯生產者的「鼻祖」，要算一位叫「張老師」的台灣人。張老師的太太90年代從台灣來美生產，孩子出生後，張老師夫婦成為來美孕婦的中介，「當時洛杉磯月子中心的客人，九成都是他介紹」，張老師後來轉戰大陸，有系統的宣傳，親自教戰，規模組團，大陸來美孕婦源源不斷。

2012年前後，南加州華人月子中心漸入佳境，2015前後到達頂峰。資深業者回憶，火爆時期，光是來自中國大陸的待產孕婦，每年超過1萬人。而此期間，陸資的月子中心後來居上，遍布羅蘭岡、爾灣、庫卡蒙加牧場、亞凱迪亞、鮑爾溫公園、蒙特利公園等地，不少月子中心在媒體上大打廣告，號稱每年客人超過500人。而不少月子中心的老闆，此一期間一夜暴富，豪車豪宅，一些人甚至還購買了小飛機。

要求保留姓名的業者表示，2008年前後金融危機，羅蘭岡孔雀園的租房率一度跌至低谷，華人月子中心業者抓住時機，成功説服當時猶太人東主，孔雀園很快變成南加地區最大的華人月子中心之一，其中一些月子中心在院中一口氣租下至少50棟公寓，還設了專門的公寓餐廳和育嬰房，孔雀園儼然成爲「孕婦之家」，名聲在外。不少業者事後回想，可能正是如此這番的大張旗鼓，最終引來聯邦執法部門的臥底調查，導致2015年大規模的突襲行動。

華人 南加 加州

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