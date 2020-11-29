因為疫情「黑五」不出門 實體店銷售雪上加霜

民眾對疫情心生恐懼，加上政府各種限制法規，使得今年的黑五 實體店銷售雪上加霜。

梅西百貨 、JcPenny、沃爾瑪、標的、Bestbuy等大型商家，今年提前數周推出黑五好康，希望預熱年底購物買氣，拉長民眾節日季採購時間，同時抗衡近年來急劇上升的網路購物和網路星期一。全國大型連鎖賣場HomeDepot等，今年也打破傳統增加日常用品和節日居家飾品專列，全方位彌補實體店銷售流失的客源。

「我們本來還是喜歡到實體店走走看看，能親自摸摸感受產品質量，也順便看看人氣，感覺更好」，亞凱迪亞 居民林氏夫婦表示，雖然網路購物興起很多年，但每年的年底購物季特別是黑五前後，他們還是會到實體店採購。不過今年情況很不一樣，不但兒女們千叮萬囑不要出門，自己也因年事漸高，害怕出門感染病毒，所以乾脆老老實實待在家中，完全放棄了黑五採購的計畫。

但阿蘇薩的張先生則不同，他早在「雙11光棍節」當天，就將往年黑五的預算花掉大半，因為很大的折扣提前好幾個星期就開始了，而且比實體店的黑五好康還多。他舉例說，自己購買的名牌長褲，原價上百元，結果最後到手時每條不到12元，實體店很難得到這麼大的折扣。

銷售量每年幾乎成倍成長的網路電商，年底節日季再推團體網購優惠，從食品到用品，從家電到家具和運動用品，折扣高達80%，給實體店的背上再壓上了稻草。