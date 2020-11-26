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勁球兩億太誘人 華人彩迷就愛碰運氣

記者張宏／聖蓋博報導
勁球（Power Ball）彩券25日開獎獎金超過2億元。（記者張宏／攝影）
勁球（Power Ball）彩券25日開獎獎金超過2億元。（記者張宏／攝影）

感恩節前夜兩億大獎得主會是你嗎？勁球（Power Ball）彩券25日開獎獎金超過2億元，雖然受疫情影響，華人中老年買彩券熱情不如以往，但是大獎當前，依然有民眾想試試手氣，也算是慶祝節日。

蒙市聯菁書局25日下午陸續有民眾進去買彩券，多數是店裡的老客人。老闆谷小姐表示，受疫情影響，生意比去年差很多。不過勁球現在2億元獎金也吸引一些老顧客來買彩券，其中有幾個老客人幾乎天天來，現在有大獎，更是會加注幾元，碰碰運氣，畢竟過節也要沾點喜氣。

東區惠康書局25日一樣有民眾戴著口罩進店買彩券，主要是買勁球。老闆Jacky表示，以前2億獎金的買氣比現在好很多，他的客人主要以中老年人居多，但是受疫情和心情影響，很多人出門少了，所以買彩券的人也減少很多，至少減少20%。不過也有一批死忠客人，天天來買世界日報時就順手買彩券。對很多人來說，不單純是為了中大獎，主要是一種習慣和心理寄託。

華人李先生是店裡常客，他說，最近疫情更加嚴重，家裡人都勸他盡量不要出門。但是他還是偶爾來這裡買彩券和刮刮樂，倒不是說缺錢，而是一種習慣。可能人年紀大了，心裡越不安，越想抓住一些不變的東西。

疫情 勁球 華人

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