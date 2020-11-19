全球經濟復甦中 洛杉磯港貨運量大增

一艘正在洛杉磯港卸貨的大型貨輪。（LAtimes）

洛杉磯港 （Port of Los Angeles）執行長(Executive Direct)瑟若卡（Gene Seroka）18日會宣布，洛港10月份貨運量較去年尚未發生疫情 時的同期，增長27.3%。身為西半球最大的貨運港以及中美貿易航線中最重要的港口，洛港在貨運量的上漲，或預示全球經濟正在走向恢復階段。

瑟若卡表示，受益於亞洲各國，尤其中國大陸經濟恢復，10月份洛港貨運量超過98萬個集裝箱，較2019年同期77萬個集裝箱的貨運量上升27%。在剛過半的11月，洛港就已處理90萬個集裝箱，超過2019年11月整月的貨運量。

瑟若卡說，較之2020年初的低谷，洛杉磯港在9、10月份反而出現因到港貨物過多，不堪重負的情況。為因應激增貨運量，洛港已採取實時數據管理，並利用管理軟件對港口的運行進行優化，使洛港可提前十至14天對即將到港的集裝箱進行規劃。

瑟若卡表示，此次貨運量大幅度上漲的原因，一方面是由於許多在防疫上取得初步成功的國家，放寬進出口政策；另方面是因為美國 國內消費需求，在疫情期間不降反增。其中運動用品、家具、辦公用品以及室內娛樂用品的需求上升最為明顯。由於在疫情期間，多數美國人居家工作生活的時間大幅度上升，因此相應的消費也上升。

瑟若卡稱讚代表港口工人的國際碼頭工會（International LongShore）和倉儲工會（Warehouse Union）在這一時期的工作，認為他們在雇主和工人之間建立起溝通和相互信任的橋樑。但他也表示，儘管碼頭工人在工作上竭盡所能，洛杉磯港對集裝箱的處理速度依然趕不上新集裝箱的抵達速度。在工人的待遇上，除了各級政府給予碼頭工人相關補貼，港口也會每周投入100萬元改善工作環境，確保防疫規定切實履行。