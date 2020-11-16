白登新政府 要讓人民看到希望

儘管心有未甘的川普 仍然拒絕和平移交政權，但從法律、政治和社會整體氛圍來看，大選已經結束、結果已成定局。下一任的白登 政府任重道遠，必須團結紅藍兩大陣營，帶領美國 朝野早日結束疫情，使美國經濟和社會秩序回歸正軌，更要讓民眾感受到美國未來的新希望。

希望是很抽象的理念，但在危機的時代，未來的希望可以讓人們有努力的方向、奮鬥的勇氣、活下去的動力。白登與賀錦麗不可能事必躬親，但必須發揮關鍵時刻的領導力。

美國疫情從肆虐到失控，經濟秩序岌岌可危，兩黨都要負起很大責任。如果不是民主黨多年來自由派當道，種種作為「左過了頭」，累積出中西部和南部保守派選民的長期怨恨，怎麼會輪到川普這樣的人出頭，讓美國今天走到這步田地。

如果2020民主黨總統初選，是由極左派的聯邦參議員桑德斯、華倫出線，在此可大膽的說，無論有沒有疫情，2020年總統大選必然是川普當選連任。在民主黨初選時，除了白登之外，上得了檯面的前幾名候選人，不是極端主義的大左派，就是信口開河的進步派先鋒。

但多數民主黨選民看到了黨內極左的危險傾向，終於讓唯一的溫和派白登出線，雖然他將成為美國歷史上最老的總統當選人，但實在沒有其它更好的選擇。不少選民其實並不是因為支持白登，而是更討厭川普。白登獲得了7863萬張選票，但川普也有7290萬張票，白登贏的有限。

民主黨雖然贏得總統大選，但國會參眾兩院、各州選舉上並沒有占上風，甚至未來聯邦參院很可能仍在共和黨控制下，將讓白登政府施政遇到很大困難。有相當部分的選民，在總統大選和地方選舉時採「分裂投票」，即總統投給白登、其他投給共和黨候選人；亦即討厭川普的選民，並不一定支持民主黨的候選人。

白登新政府未來必須盡可能向中間靠攏，不能再向桑德斯、華倫等自由派極左路線屈服，爭取政治上更大的團結和諧，尤其領導全美防疫的大方向，必須獲得保守派各州最大可能程度的支持，才能順利展開施政。

川普過去在防疫、移民、環保、健保、社會福利、外交方面，有很多極端的作法，雖與他個人的作風有很大關係，但其實也是對過去民主黨「左過頭」政策的大反彈，白登必須記取這項教訓，爭取投給川普的7290萬選民合作。

任何向極左和極右靠攏的領導人當權，都會帶給美國大災難，尤其值此防疫生存的關鍵時刻，白登政府必須團結全民，才能共渡難關。