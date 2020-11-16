我的頻道

* 拖拉類別可自訂排序
恢復預設 確定
設定
快訊

1張圖看疫情：全美確診破1103萬例 德州死亡破2萬

日媒：RCEP上路料增中國存在感 撼動亞洲貿易

新墨西哥州華人種大麻 20執法部門突襲

記者李雪／綜合報導
新墨西哥州華人經營的大型大麻種植場。（電視截圖）
新墨西哥州華人經營的大型大麻種植場。（電視截圖）

新墨西哥州原住民保留地上，一處由華人主導的漢麻種植場，從洛杉磯地區吸引眾多投資人，並招募大量華裔勞工到當地工作，引起當地居民抗議，且被印地安部落檢察官起訴調查，近日更遭聯邦多個部門突襲，銷毀大量大麻植物。

由20個聯邦、州和部落執法實體組成的專案組近日到Shiprock地區，針對非法大麻種植和可能的販賣勞工，開始長達一個月的調查。執法官員包括聯邦調查局（FBI）、聯邦法警（U.S. Marshals Service）和聯邦緝毒署（Drug Enforcement Agency）的官員，目前他們已經清除了成千上萬的大麻植物，將其裝載到翻斗車並掩埋。

這些大麻種植場被當地部落認為，是非法授予外來實體牌照、涉嫌私種黑市大麻、人口販賣等。但種植場的華裔代表、房地產經紀人Irving Lin，先前曾對本報表示，這些所謂的違法行為是子虛烏有，被針對是因部落內政治鬥爭，將會在法庭上據理力爭。

早先這些大麻種植場就已在當地引起民眾極為不滿，尤其被占走土地的玉米農地。雙方爭執一度非常緊張，也曾多次爆發肢體衝突，雙方都有成員開始隨身攜帶槍。近日執法機關突襲，令周圍不少居民都非常高興，甚至給執法人員送去披薩等食物。

聯邦執法機構尚未對此次調查發表任何評論，但聯調局在新聞稿中表示，聯邦探員「已在納瓦霍族國執行了新墨西哥州Shiprock地區的聯邦搜查令」，但拒絕透露更多細節，也未透露是否有任何人被逮捕。

不過當地San Juan縣警察局長Shane Ferrari透露，這次緝獲的大麻數量驚人。納瓦霍族警方此前曾指出，在36個大麻農場中，只有五個仍在運營。若是如此，本周沒收的大量植物，相比幾個月前的產量，只是很小一部分。

當地獨立媒體「Searchlight New Mexico」早先曝光這處種植場的爭議，該媒體調查顯示，這些農場組成了網絡，並以漢麻種植為幌子，在納瓦霍的土地上秘密地種植高端黑市大麻。該媒體的調查還指出，大麻農場由當地族人Dineh Benally監督，僱用了上千名來自加州和紐約的低收入中國移民勞工和投資者，其中許多人被造假的大麻種植許可證矇騙，這些農場也被描述為合法實體。

Dineh Benally被控非法將牌照發放給外來實體。有消息稱其合作夥伴正是來自拉斯維加斯的華商，其中一名主要投資人是來自大陸的一家上市公司負責人林大慕（DaMu Lin，音譯）。但Irving Lin否認這種說法。不過據去年3月發布在美聯社的一條新聞稿顯示，林大慕任CEO的上市公司One World Ventures Inc.，任命Benally為董事長。據該公司網站，其主營業務為大麻產業。

大麻作物。圖片為示意圖，非當事種植場。（記者李雪／攝影）
大麻作物。圖片為示意圖，非當事種植場。（記者李雪／攝影）

編輯推薦

新墨西哥州 投資 勞工

上一則

南加大明年春季班 繼續線上教學

下一則

路邊違規停車 洛縣15日起恢復取締

延伸閱讀

全美確診破1100萬例 不到一周增百萬例創疫情來最快

全美確診破1100萬例 不到一周增百萬例創疫情來最快
10億元大餅！新州娛樂大麻業前景 投資者看好

10億元大餅！新州娛樂大麻業前景 投資者看好
白登賀錦麗爭議言論 他失言：窮人家孩子，跟白人孩子一樣聰明

白登賀錦麗爭議言論 他失言：窮人家孩子，跟白人孩子一樣聰明
全美第一州 俄勒岡通過一級持有毒品除罪化

全美第一州 俄勒岡通過一級持有毒品除罪化
內陸種大麻 5華人被捕

內陸種大麻 5華人被捕
富勒頓開大麻店？暫難過關

富勒頓開大麻店？暫難過關

熱門新聞

陸女士被鳩佔鵲巢的房客嚴重破壞的臥室。（潘丹提供）

房客惡霸 華婦房東掃地出門

2020-11-11 14:49
柯約瑟（右）受蔡英文（左）政府之邀回台投資。卻慘遭詐欺，血本無歸，讓柯約瑟破財又傷心。（柯約瑟提供）

台商返台投資被騙1.5億

2020-11-09 02:21

確診破百萬 入境加州隔離14天

2020-11-14 02:27
圖為準備飛赴中國的乘客，在加拿大多倫多皮爾遜國際機場排隊辦理手續。（中新社）

LAX出發國航航班被熔斷 旅客感嘆回中國無望

2020-11-11 20:24

美國防部長丟官 揭川普「瘋狂70天」序幕？

2020-11-11 13:55
聯合航空11月重啟舊金山-台北往返直飛航班。(unsplash)

美西返台機票不再那麼貴 僑胞動了「返台之心」

2020-11-15 15:42

精彩推薦

data-matched-content-rows-num="10,4" data-matched-content-columns-num="1,2" data-matched-content-ui-type="image_sidebyside,image_stacked"

超人氣

更多 >
「抓住一切機會各種摩擦」… 女教師懷孕仍校內四處「激戰」男教師

「抓住一切機會各種摩擦」… 女教師懷孕仍校內四處「激戰」男教師
川普推文「白登贏了」後火速改口 「我沒承認任何事」

川普推文「白登贏了」後火速改口 「我沒承認任何事」
凱特本不愛威廉王子！讓她黯然神傷的初戀竟是他

凱特本不愛威廉王子！讓她黯然神傷的初戀竟是他
川普重大破壞 美選後政局迅速惡化

川普重大破壞 美選後政局迅速惡化
敗選打擊太大？ 英媒：川普頭髮全白

敗選打擊太大？ 英媒：川普頭髮全白