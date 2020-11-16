新墨西哥州華人種大麻 20執法部門突襲

新墨西哥州華人經營的大型大麻種植場。（電視截圖）

新墨西哥州 原住民保留地上，一處由華人主導的漢麻種植場，從洛杉磯地區吸引眾多投資 人，並招募大量華裔勞工 到當地工作，引起當地居民抗議，且被印地安部落檢察官起訴調查，近日更遭聯邦多個部門突襲，銷毀大量大麻植物。

由20個聯邦、州和部落執法實體組成的專案組近日到Shiprock地區，針對非法大麻種植和可能的販賣勞工，開始長達一個月的調查。執法官員包括聯邦調查局（FBI）、聯邦法警（U.S. Marshals Service）和聯邦緝毒署（Drug Enforcement Agency）的官員，目前他們已經清除了成千上萬的大麻植物，將其裝載到翻斗車並掩埋。

這些大麻種植場被當地部落認為，是非法授予外來實體牌照、涉嫌私種黑市大麻、人口販賣等。但種植場的華裔代表、房地產經紀人Irving Lin，先前曾對本報表示，這些所謂的違法行為是子虛烏有，被針對是因部落內政治鬥爭，將會在法庭上據理力爭。

早先這些大麻種植場就已在當地引起民眾極為不滿，尤其被占走土地的玉米農地。雙方爭執一度非常緊張，也曾多次爆發肢體衝突，雙方都有成員開始隨身攜帶槍。近日執法機關突襲，令周圍不少居民都非常高興，甚至給執法人員送去披薩等食物。

聯邦執法機構尚未對此次調查發表任何評論，但聯調局在新聞稿中表示，聯邦探員「已在納瓦霍族國執行了新墨西哥州Shiprock地區的聯邦搜查令」，但拒絕透露更多細節，也未透露是否有任何人被逮捕。

不過當地San Juan縣警察局長Shane Ferrari透露，這次緝獲的大麻數量驚人。納瓦霍族警方此前曾指出，在36個大麻農場中，只有五個仍在運營。若是如此，本周沒收的大量植物，相比幾個月前的產量，只是很小一部分。

當地獨立媒體「Searchlight New Mexico」早先曝光這處種植場的爭議，該媒體調查顯示，這些農場組成了網絡，並以漢麻種植為幌子，在納瓦霍的土地上秘密地種植高端黑市大麻。該媒體的調查還指出，大麻農場由當地族人Dineh Benally監督，僱用了上千名來自加州和紐約的低收入中國移民勞工和投資者，其中許多人被造假的大麻種植許可證矇騙，這些農場也被描述為合法實體。

Dineh Benally被控非法將牌照發放給外來實體。有消息稱其合作夥伴正是來自拉斯維加斯的華商，其中一名主要投資人是來自大陸的一家上市公司負責人林大慕（DaMu Lin，音譯）。但Irving Lin否認這種說法。不過據去年3月發布在美聯社的一條新聞稿顯示，林大慕任CEO的上市公司One World Ventures Inc.，任命Benally為董事長。據該公司網站，其主營業務為大麻產業。