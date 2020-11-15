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川普各州選舉官司幾近完敗 翻盤機率渺茫

洛縣第二波新冠確診 年輕人居多

記者王若然／洛杉磯報導
洛縣確診率持續上升。（洛杉磯縣公共衛生局網站）
洛縣確診率持續上升。（洛杉磯縣公共衛生局網站）

洛杉磯縣新冠肺炎確診率節節攀升，14日新增3780病例，20個死亡病例。這也是7月中旬以來單日新增病例最多的一天，顯示第二波疫情已經到來。

洛杉磯縣近來接受新冠檢測人數也逐漸增多。13日有5萬6000人接受了檢測，確診率從10月末的3%多，成長到現在的近6%。住院人數從13日的942上升至14日的966，其中ICU病人占了28%。

在新增確診者中，年輕人占了多數，14日的新增確診者中，74%為50歲以下人群。而當天90%的新冠肺炎死亡病例中為50歲以上人群。新增確診人群中，30歲至49歲人最多，占了34%，其次是18歲至29歲，占了27%。

洛杉磯縣公共衛生局局長費若（Barbara Ferrer）說，「許多年輕人走出家門與非家庭成員的人聚會，增加了無症狀感染者將病毒傳染給脆弱人群的風險。」「雖然新冠肺炎對於年輕人可能不會有生命危險，但確實是將病毒傳染給高危人群的中介。」她說，「在疫情逐漸惡化的時期，我們督促每個人，不管是在室內、室外都帶著口罩，保持六呎社交距離。」

加州政府13日發布旅行令，任何來到加州的人，不管來訪人員還是加州居民返鄉，或是美國以外的外來人員，都要隔離14天。此外，居民要避免非必要旅行。洛縣也頒布了類似旅行令，呼籲民眾不要在感恩節外出。

費若在此前表示，如果疫情沒有獲得更好控制，將發布更嚴格的有關商業和公共行為的禁令。

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