蕭逸之子蕭培寰 用漫畫重振華人武俠

蕭培寰（右三）計劃創造一個帶有傳統武俠精神和東方文化特色的故事宇宙。（記者張宏／攝影）

新冠病毒讓在美華人形象備受打擊，武俠小說 家蕭逸之子蕭培寰，要用多元方法重振華人武俠精神，賦予武俠新的時代理解，豐富武俠精神在好萊塢 的形象。

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蕭培寰日前推出他首部原創武俠漫畫「高手」（The Adept），並將改編多部蕭逸作品，打造當代全球武俠娛樂的新樞紐。 他說，「高手」講述一名華裔女子在機緣巧合下，獲得中國 傳統少林武功訓練的傳奇旅程。

他的第二部作品「劍仙傳奇」（Chronicles of the Immortal Swordsmen）改編自他的父親蕭逸的同名小說，該作品被視爲仙俠小說的開山之作之一。第三部作品則是改變蕭逸最受歡迎的武俠小說之一「甘十九妹」（Assassin G），這部小說曾經四次在中國、香港和台灣被改編成電影和電視劇。這三部作品都將在2021年6月前陸續見世。

蕭培寰表示，他生長於父親蕭逸的武俠世界，這些故事的傳奇俠義吸引中國觀眾，也對好萊塢影視作品産生深遠影響。很多好萊塢電影如「復仇者聯盟」（Avengers）、「殺死比爾」（Kill Bill）等都帶有濃厚武俠色彩。但好萊塢對中國武俠的理解比較淺薄，缺乏了解傳統中國文化底蘊的團隊。因此他要創造一個帶有傳統武俠精神和東方文化特色的故事宇宙，填補這個空缺。他會用當代視角，重新組合父親所有作品為基礎，實現父子合作的心願。