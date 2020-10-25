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當街遭搶 洛城亞市女反抗還挨揍

記者張宏／亞凱迪亞市報導
在Peck街5630號的StorAmerica存儲倉庫在13日6時59分發生盜竊。（StorAmerica網站圖）
在Peck街5630號的StorAmerica存儲倉庫在13日6時59分發生盜竊。（StorAmerica網站圖）

盜賊白晝搶劫，受害人反抗還被打。在亞凱迪亞Hilton Garden Inn旅館15日早上發生一起搶劫案件，女受害人反抗時被毆打，但打人的搶匪最終也被逮捕。

在15日早上6時25分，位於北第一街199號的Hilton Garden Inn酒店發生一起先盜竊後搶劫案件，女性受害者發現一名男子要偷她的手袋和背包，緊緊抓住自己的手袋和背包，盜賊見狀揮拳擊中女子臉部，之後強行搶走受害人財物。幸好警方16日抓到了這名搶匪，他是來自波莫那（Pomona）的34歲男子。

亞市近日發生幾起汽車催化轉換器（catalytic converters）盜竊案。12日早上10時左右，有受害人看到一名男子在鄰居車裡偷轉換器。調查發現嫌犯是一名20歲左右的西裔男子，他先後偷走了受害人和其鄰居車裡的轉換器，之後他和另一名西裔男子駕駛一輛灰色轎車離開。在14日的凌晨位於西Huntington大街500號街區的一處民宅發生盜竊，有兩輛車的的轉換器也在那日晚上被偷走。

在Peck街5630號的StorAmerica存儲倉庫13日6時59分發生盜竊，監控錄像拍到嫌犯從洗手間強行進入，之後進入辦公室，第二個人在外面把風。這兩人看起來是年齡在20歲到30歲的西裔。離開時他們駕駛一輛灰色的四門轎車。在當天早上8時49分，位於東Floral道200號街區的一處民宅發生汽車盜竊，監控拍到有人進入一輛未鎖的車內，偷走一支手表和現金，盜賊是一名非裔男子，年齡在20歲左右，身穿帽衫和褲子，戴著手套，鞋子上有某種反光材料。

汽車 亞凱迪亞 旅館

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