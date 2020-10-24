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南加州全僑 慶祝第68屆華僑節

洛杉磯訊
南加州全僑慶祝中華民國第68屆「華僑節」。（洛僑中心）
南加州全僑慶祝中華民國第68屆「華僑節」。（洛僑中心）

加州全僑慶祝中華民國第68屆「華僑節」活動日前在中華會館舉行，現場備有中華民國國旗蛋糕，全球海外華文著述獎兩位得主也應邀出席授獎，共同慶祝中華民國第68屆華僑節。

中華民國華僑救國聯合總會駐美國西南辦事處主任文光華表示，華僑在過去不僅捐輸財產，更奉獻寶貴的生命，願全球華僑再次創造時勢，讓自由、民主、開放的普世價值再次發光發熱。

洛杉磯台北經濟文化辦事處副處長林暉程表示，很榮幸代表經文處出席南加州全僑慶祝中華民國109年第68屆「華僑節」活動。來到洛杉磯的時程尚短，但一直感受到南加州全僑支持政府的熱情，深受感動，期許未來各位僑領都能一本初衷，持續支持中華民國，並敬祝活動順利圓滿，大家身體健康。

洛僑中心主任張皓鈞表示，華僑節的宗旨為感念僑胞對於中華民國的貢獻，海外僑胞對中華民國歷史發展具有重要的意義，不同時代的僑胞負有不同的使命，多年來海外僑胞協助中華民國台灣推動僑務與外交，深值肯定。張皓鈞期許全僑肩負新時代使命，堅守自由民主價值，實踐國父孫中山先生民有、民治、民享的理念，並積極投入僑社服務，傳承僑社新血。

加州 南加 洛杉磯

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