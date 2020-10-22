白登被「坑爹」兒子害慘

這幾天，共和黨陣營掀出杭特．白登 送修電腦中的電郵，想證明白登在副總統任內，介入杭特和烏克蘭能源公司的施壓遊說；朱利安尼昨天又爆料說，杭特電腦中還有兒童色情圖片，他和白登的通訊中坦承與14歲少女發生不當關係。這種抹黑伎倆對白登選情有無傷害，尚未有具公信力的民調證實，但有個「坑爹」兒子，是任何父親的包袱，白登更不例外。

川普 、白登都是極度疼愛，甚至溺愛子女的好父親。川普被爆2016年選擇副總統搭檔時，提議讓女兒伊凡卡 搭檔競選。結果現場人士鴉雀無聲，可見川普想法和判斷力「高超」。女兒當副總統不成，女兒女婿成白宮高級顧問，出席國際會議、會見外國元首，伊凡卡搶鏡曝光比國務卿風光，有如「家天下」。

川粉說，伊凡卡和庫許納不領薪水，為國家做事，有何不可？反正川普做的都完美，但對伊凡卡在老爸上任後在中國申請多個商標專利，北京快速核准，其中隱藏的商機和利益，你懂的。

反觀白登兩個兒子，老大博．白登有出息，既是律師，又加入國民兵，曾被派往伊拉克服役一年，退役後參與公益活動，因此和賀錦麗結識，可惜英年早逝，2015年因腦癌病故；老二杭特則沒出息、不長進，吸毒嗑藥、嫖妓，在大哥去世不久就和大嫂好上，鬧成醜聞。

但白登愛子心切，他2019年10月承認讓杭特去烏克蘭任職「有欠考量」，這是對政商關係不當認錯。杭特有何本事月領5000至2.5萬美元顧問費，2014年至2019年共領走85萬美元？這明顯外國公司看老子情面和餘蔭，使白登道德操守蒙上汙點，迄今洗不乾淨。

這次「冷飯熱炒」，是川普陣營頭號抹黑白登大將、前紐約市長朱利安尼揭發電郵。但疑點太多：一，電郵來源可疑，FBI正調查俄羅斯方面如何介入，這個電腦到底是誰的？內容是否俄方提供的偽造？都很可疑。所以挺川普的福斯新聞網不準備報導，朱利安尼才拿去八卦報「紐約郵報」，它的老闆是川普密友。

二，由於來源可疑，紐約郵報負責報導的記者都不願掛名，後來找到兩名資淺記者掛名，其中一人是第二天見報，才知自己被掛名。

三，送修電腦的電郵，被專家質疑為何用照片形式發布，可能在規避用原件會被找出破綻。

四，提供電腦的維修店老闆，是堅實川粉，迄今不敢露面，FBI已找他談過話。他提供的杭特送修單簽名，真假也不知。

朱利安尼正被FBI調查和俄羅斯介入美國大選的關係，他加碼爆料指杭特涉及兒童色情圖片，無論真假，或許難重傷白登。因為杭特是成人，如未涉白登官箴腐敗，只能說白登教子無方，討厭白登的選民照樣不投他；而討厭川普的選民不致因此棄白登而去。

各家主流媒體不炒作白登這樁醜聞，不能說完全沒有黨派立場，但消息來源可疑，加上朱利安尼聲名狼藉才是主因。連親生女兒都公開批評他是川普的哈巴狗，如何有公信力？

白登不回應兒子到底有沒有送電腦去修，說明他也心虛。因吸毒而常神智不清的杭特，是名副其實的「坑爹」。如果白登從民調領先變大選落敗，杭特就是禍首。