投票超踴躍 選務處排長龍 華人珍惜神聖權利

洛縣選務處總部提供的投票所的外面排起長隊。（記者王若然／攝影）

11月3日選舉日臨近，南加州 各地投票正在如火如荼進行，選民們除了透過通訊投票 提前寄出選票，洛杉磯縣選務處（LA county Registrar-Recorder）諾瓦克（Norwalk）總部大樓，19日前來投票的民眾也絡繹不絕，在大樓前排起長隊。

影音來源：記者王若然

今年選民熱情空前高漲，洛縣 選務處發言人Mike Sanchez說，截至18日，洛縣共收到逾91萬6000份郵寄回的選票。加州州務卿帕迪拉（Alex Padilla）稱，今年加州選票比起2016年同期投票情緒更高漲，目前收到的選票已是當年同期數量的十倍。Sanchez表示，很高興看到民眾利用郵寄選票的好處，安全郵寄選票或將選票放在收集箱內。

在選務處諾瓦克總部，當天投票民眾川流不息，有的將選票放進收集箱，有的則是現場投票。在一樓選民可以手動填寫選票，今年首次使用的電子機器投票安排在三樓。為了在疫情期間保障安全，每個進入大門的民眾都要用酒精消毒雙手。三樓已經擺放不少電子投票機器，但為保持社交距離，每次僅有兩三人在投票。

選務處大樓前有不少工作人員協助選民，想要使用電子機器投票的人排起長隊，另一邊選擇手填選票的人卻很少。現場工作人員稱，因為電子投票很簡單，所以較受歡迎。

大樓前並安置了選票收集箱，不少車輛經過，順手將選票投進去。一位工作人員小心翼翼地監看著收集箱，提及不久前才發生選票收集箱被縱火事件。他憤怒地表示，無法想像有人會損毀收集箱；洛杉磯縣共有400多個這樣的官方選票收集箱。

今年受疫情影響，每位登記選民都會收到郵寄選票，因此大部分選民會選擇通訊投票。華裔居民陳先生卻早早地在10月5日，也就是洛縣選務處諾瓦克總部開放的第一天，前去投票。陳先生表示，這是他宣誓成為公民後，第一次參加總統大選年的投票，因為很開心和激動，選擇早早投票。

另外是因為今年通訊投票可能會有很多不確定因素，為了選票的絕對安全，他決定跑一趟投票中心。因為這是最安全的投票方式，同時現場投票的人口密集度，比不少超市裡的消費者密集度低很多。

今年11月的大選投票辦法與以往有幾點不同，除了每位登記選民都會收到通訊投票，並可以選擇寄回或放到選票收集箱內，還可以親自去任何一個投票中心投票。同時今年選民不必拘泥於只能在住家附近的投票中心投票，還可以於10月30日至11月2日之間在任何一個投票中心投票。今年還第一次大規模投入使用電子投票器，與有多種語言和聲音輔助。

雖然選民登記截止日為10月19日，但錯過這一天的民眾，只是無法收到郵寄到府上的通訊投票。還是可以在10月20日至11月3日，在指定的投票中心，申請成為同一天投票或有條件的登記選民（same-day or conditional voter registration），如此依然可以投票。想要了解附近有哪些投票中心地址的民眾可以在lavote.net查詢。