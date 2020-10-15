洛商會籲商家 提升防災意識

美國經濟韌性會議（U.S Resiliency Council)執行長Evan Reis。（記者謝雨珊／攝影）

今年南加州 遭遇新冠肺炎疫情及山火，非人為災害讓許多中小企業吃盡苦頭。為了不讓更多天災毀了南加 經濟，洛杉磯商會（Los Angeles Area Chamber of Commerce)聯合多個民間組織及政府官員，14日敦促商家及民眾，參與美國經濟韌性會議（U.S Resiliency Council)的「The Resilience Advantage」線上系列講座，向專家取得如何防震防災的寶貴建議，避免未來大地震 所帶來的災害。

南加州去年發生芮氏規模7.1大地震，是自1999年以來強度最強的一次地震。當時未造成重大人員傷亡事件，但提升了民眾防災意識。今年地震也沒停過。

加州南端沙頓海（Salton Sea）南部的威斯摩蘭市（Westmoreland City）日前連續發生強震，根據地震專家瓊斯(Lucy Jones)說法，那是南加州史上最活躍的群震。此外，南加州華人聚集區日前也發生芮氏規模4.6的有感地震；地震頻發，人心惶惶。

美國經濟韌性會議（U.S Resiliency Council)執行長Evan Reis表示，美國大城市多數建築物都較老舊，防震效果不如現今的建築物，建築翻修加入防震效果，可保護人身安全及商家，降低社區及商業建築物被地震摧殘的可能。

加州財務長馬世雲（Fiona Ma）指出，加州位於地震帶，大地震隨時都可襲擊加州，疫情加上山火已迫使許多中小企業倒閉，不少人失業，影響加州經濟發展。尤其中小企業是經濟恢復的重要角色，重心必須放在「預防」及「提前準備」的防災工作，不該再被動等待地震無聲來襲。

地震每時每刻都可能發生，誰也不知道下一個大地震何時降臨。加州地震權威組織（CA Earthquake Authroity)執行長Glenn Pomeroy呼籲民眾，平時就得多練習「趴下（Drop）、掩護（Cover）、穩住（Hold on）」三步驟，讓這些步驟成為習慣動作，當地震來襲時，才不會頓時間不知所措。

「The Resilience Advantage」線上系列講座共12場，下一場講座時間為10月28日上午10時。有興趣民眾可在「The Resilience Advantage」官網www.usrc.org/index/the-resilience-advantage查詢線上防震講座詳情。