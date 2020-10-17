新豪宅稅如何影響紐約”老洋房”？

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摘要

●儘管紐約聯排別墅市場最近達成了一筆價值7700萬美元 的巨額交易，但整個市場卻出現了下滑。

聯排別墅之於紐約，就像老洋房之於上海：聯排別墅在紐約住宅存量中所占的比例極小，且很難複製和再建。所以一幢保存完好、維護得當且經過翻新的聯排別墅，堪稱住宅中的奢侈品。2018年曼哈頓 的Condo和Co-Op銷售超過10000手，但其中只有232手是聯排別墅交易。最近幾個月，紐約的聯排別墅卻引起了人們極大的關注。

今年夏天，位於東67街的一座48英尺寬的石灰石豪宅以7700萬美元的價格，賣給了對沖基金大亨約翰•格裡芬(John Griffin)，這是紐約市 住宅聯排別墅迄今為止的最高賣價。

儘管這筆巨額交易設定了新的基準，但很多紐約房產經紀人稱，這並不能反映出目前紐約聯排別墅市場的情況。像紐約其他豪華市場一樣，紐約的聯排別墅市場也陷入困境。由於即將實施的豪宅稅，今年春季聯排別墅銷售激增，但銷售在第三季度大幅下滑。根據住宅經紀公司Core的資料，第三季度曼哈頓和布魯克林 西北部的單戶聯排別墅銷量為37筆，比去年同期的67筆大幅下降了45％。我們今天就來瞭解下紐約的聯排別墅市場現在有何特點吧！

充滿折扣的市場

雖然聯排別墅的市場價格遠遠高於其他市場，但這並不意味著折扣會減少。2019年第3季度曼哈頓和布魯克林地區的聯排別墅平均售價為346萬美元，比一年前的702萬美元下降了約51％。

折扣在紐約聯排別墅市場上並不難找到，且折扣的力度有時超乎想像。9月，義大利時裝設計師盧卡•奧蘭迪(Luca Orlandi)以2700萬美元的價格出售了他的上東區聯排別墅，而他在兩年之前就以4000萬美元的價格掛牌出售。6月，一座面向中央公園的歷史悠久的聯排別墅在去年以2900萬美元的價格進入市場後，以1625萬美元的價格售出。6月下旬，翠貝卡的北摩爾街2號以2700萬美元的價格成交，低於2014年最初的4800萬美元要價。

同時，聯排別墅在市場上的掛牌時間也大大增加。私募股權執行官馬克•齊特曼(Mark Zittman)和他的妻子花了五年時間才賣出他們的一幢11300平方英尺的聯排別墅，該房子有一個三車位的車庫、一個藝術工作室和一個50英尺長的溫水游泳池。

與高層豪華Condo的競爭

除了普遍的經濟不確定性外，聯排別墅市場的一個問題是與豪華高層住宅大樓的競爭加劇。紐約著名的豪華Condo大樓，像是432 Park Avenue、220 Central ParkSouth和520 Park Avenue等建築正在出售龐大的多層頂層公寓，複製聯排別墅的居住體驗，並且能夠享受曼哈頓無盡的天際線。

但是也有人對聯排別墅市場保持樂觀。一家研究紐約房產市場的經紀公司負責人說：“聯排別墅的沒落被大大誇大了，經濟形勢對市場有一定影響，但是客戶的興趣和流量現在都很好。” 他對市場下跌並不完全感到驚訝。他說，在聯排別墅買家人群中，包括投資銀行家和對沖基金的人，受到市場的衝擊，購房預算有所減少。德意志銀行就在今年夏天宣佈，到2022年將裁員18,000名員工。

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場外交易

現在很難評估聯排別墅市場的真實情況，是因為許多交易都是“隱秘”交易，並不在平常的房產網站上掛出房源，而是通過房產經紀人或公司的人際網路。這些聯排別墅吸引了更多的私人購買者，無論他們是名人、顯要人物還是億萬富翁企業高管。不公開掛牌意味著沒有列出的照片供購房者上網流覽，也沒有公共開放日，一切都在僅限預約的基礎上完成。2018年，在紐約售價超過2,000萬美元的住宅物業中，有近一半屬於這種低調上市的情況。

豪宅稅

儘管當今的聯排別墅市場已經進入了一個艱難的時期，但今年的銷量在上半年有激增，這是因為買家在7月1日開始將被徵收新的豪宅稅，所以很多買家急於在這之前鎖定交易。

2019年1月至9月，曼哈頓的單戶聯排別墅銷量達到71套，高於去年同期的61套。但是那種瘋狂的購買現在已經結束，這不是聯排別墅市場獨有的。

新的豪宅稅從0.25％到2.9％不等，適用於價格超過200萬美元的住宅物業。這些費用是對現有的100萬美元或以上的住宅交易徵收1％稅的基礎上加收的。此外，紐約州將超過300萬美元的住宅物業的轉讓稅提高了0.25個百分點。經紀人稱，為鎖定低稅率的交易使交易量增加了約15％至20％。

這些新的稅收負擔並不是影響聯排別墅市場除價格外的唯一因素。購買聯排別墅與購買公寓有很大的不同，評估聯排別墅一個重要的指標是寬度。聯排別墅越寬，越有價值。紐約市聯排別墅的平均寬度為18至20英尺。低於這個寬度都被認為是狹窄的並且難以轉售，寬度超過25英尺的被稱為豪宅。房屋越寬，空氣和光線越多，房間之間的空氣流動越好。寬短的房型比長窄的房型更容易配備傢俱。

另一個重要評估指標就是位置。有價值的聯排別墅位於街道兩旁有成排聯排別墅的街區。如果周圍有消防局、警察局或學校，因為會有更多的噪音，價值一般會減低。另外一個影響聯排別墅價格的因素是當前是否租住有租金 管制性租客。因為當房產轉讓到新業主名下，就會受到租金管制的影響。

聯排別墅市場正發生什麼？

位於東71街9號的七層樓聯排別墅擁有悠久的歷史。這是金融家傑佛瑞•埃博斯坦的家。經紀人說，出售他的房產(面積為21,000平方英尺，是曼哈頓最大的私人住宅之一)，可能會成為下一個破紀錄的記錄。據估計，該物業的價值至少為6300萬美元，或高達9000萬美元，因為它是由Horace Trumbauer設計的，該建築師還設計了東64街19號(位於一個商業區，中國海航集團於2018年以9000萬美元的價格出售)。