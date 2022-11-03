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房屋買家偏向「老、白、富」亞太裔購屋者僅占2%

世說新聞／星巴克點單技巧 竟能便宜一半

房屋買家偏向「老、白、富」亞太裔購屋者僅占2%

編譯洪毅／綜合3日電
調查發現，去年的房屋買家以老年富有白人為主，亞太裔與首次購屋者比率均創新低。圖為賓州一棟房屋已經售出。(美聯社)
調查發現，去年的房屋買家以老年富有白人為主，亞太裔與首次購屋者比率均創新低。圖為賓州一棟房屋已經售出。(美聯社)

全國房地產經紀人協會(National Association of Realtors，NAR)數據顯示，由於新冠疫情爆發以來的房價飆漲，導致近期房屋買家「老、白、富」的情況，皆為過去幾十年來的新高；年輕的首購族，以及包括亞裔在內的少數族裔被排除在房市之外，衝擊建立財富、促進社會流動能力的負面影響恐怕會長達數十年。

紐約時報報導，NAR的調查發現，去年7月至今年6月間，全國房屋交易案中，42%來自55歲至74歲的買家，25歲至34歲買家只占14%，比率較前一年驟減10個百分點。

調查發現，去年的房屋買家以老年富有白人為主，亞太裔與首次購屋者比率均創新低。圖為...
調查發現，去年的房屋買家以老年富有白人為主，亞太裔與首次購屋者比率均創新低。圖為喬治亞州一棟房屋上市求售。(美聯社)

一般來說，首購族的年齡都在30歲至32歲左右，對於房屋交易件數的貢獻度約為40%；但現在首購族中位年齡達36歲，為NAR自1981年開始調查房屋買家背景以來最年長，貢獻的交易案件數量比率則驟降至26%，為1981年有調查以來最低。

另一方面，購入第二或更多套房屋的民眾年齡中位數達59歲，亦是有調查以來最年長，在在顯示當前房市為年長者所支配：剛出社會、新婚的年輕人，辛苦存錢卻只能對高昂的房價望洋興嘆，「老、白、富」們則可直接以現金購屋。

若從族裔來看，高達88%的房屋交易案來自白人買家，較前一年增加6個百分點，為過去25年來最高；非裔3%、亞太裔只占2%；西語裔則占8%。

紐時報導指出，儘管房價不太可能永久處於難以企及的高位，但對部分經濟弱勢者而言，這種影響卻可能是深遠的，因為房屋基本上是一個家庭最大的資產，能否為下一代創造財富，促進社會流動至為關鍵。

此外，房貸是穩定的支出，通常會在退休年齡時還清，不若房租恐怕將是一輩子而且不穩定的負擔；公寓清單(Apartment List)數據顯示，2021年間房租漲幅直逼18%。

組織「公平成長」(Equitable Growth)經濟政策衡量主管克萊門斯(Austin Clemens)就表示，此情況恐怕將加劇國內的經濟不平等，而年輕人、低收入者、少數族裔等皆深受其害。

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