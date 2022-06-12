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豪宅交易降溫 房仲分析「這價位」物件有機會降價

編譯洪毅／綜合12日電
華爾街日報(WSJ)報導，高端房仲業者開始意識到豪宅已愈來愈難成交。圖為佛州邁阿密住宅區空拍圖。(Getty Images)
華爾街日報(WSJ)報導，高端房仲業者開始意識到豪宅已愈來愈難成交。圖為佛州邁阿密住宅區空拍圖。(Getty Images)

新冠疫情曾經推動令人矚目的熱絡房市，但是從高端市場開始，這種熱絡已逐漸冷卻；華爾街日報(WSJ)報導，高端房仲業者開始意識到豪宅已愈來愈難成交，不過這種情景早已為業者們所預見，並預期目前依然高攀的房價，也將逐漸往下掉。

地產經紀商Redfin的數據顯示，今年2月至4月間，價格位居前5%的豪宅交易件數較去年同期下降18%，是新冠疫情爆發初期以來的最大衰退；在2020年4月至6月間，當時豪宅交易件數較前一年同期下降23.6%。

高端住宅交易降溫的趨勢，在全國豪宅或房市熱區普遍可見；在德州奧斯丁，地產商Moreland Properties的房仲艾米·丁恩(Amy Deane)發現，價格在1500萬元左右的房子，兩年前時每個月可接到五通諮詢電話，現在大概兩周才會有一通。

在紐約曼哈頓，房仲唐娜·歐珊(Donna Olshan)發現，5月首周的43份交易合約中，沒有一宗交易超過1000萬元，為2020年9月以來首見，而且國殤日當周，超過400萬元的交易合約只有21件，而過去10年來的同期平均數為26件。

200萬-500萬元豪宅 比較可能降價賣

目前的豪宅房價仍未下降，Redfin的數據顯示，今年2月到4月間的豪宅成交價中位數，依然較去年同期高19.8%。

地產商Compass房仲斯坦伯格(Richard Steinberg)也說，至少有一半的豪宅賣家應該被說服降價，不過通常房價在200萬元至500萬元的豪宅比較有機會降價，超過500萬元的機會較少，因為如此價位的買家，通常不需要太在意基準利率之類的問題。

但是許多房仲預期，當需求降溫到一定程度後，豪宅價格終會下降；地產商Nest Seekers International房仲艾琳·賽克絲(Erin Sykes)就說：「賣家都認為投資房市穩賺不賠，但是業內人士都知道，房市並非堅不可摧。」

房價 疫情 華爾街

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