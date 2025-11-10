50年vs.30年房貸 川普辯護沒啥大不了 專家揭利息暴增這麼多

專家指出，50年期和30年期房貸須繳交的利息總額差距很大。(美聯社)

美國總統川普 提議創造50年房貸產品，卻招致類似「債留子孫」、「到死都還不完」等大量批評，不過川普周一（10日）對這些批評「冷處理」，表示這項措施能幫助更多美國民眾負擔得起每月房貸支出。

川普周一接受福斯新聞專訪時表示：「這根本沒什麼大不了的」，「意思只是你每月付得更少，但時間拉長而已。這不算什麼大問題。」

若把房貸還款期限從標準的30年延長至50年，確實能減輕借款人的每月付款壓力，但也代表購屋者累積房屋淨值的速度將變慢，且整體支付的利息將大增。

這項構想的批評者還包括了與川普同黨的共和黨議員，內容都是抨擊50年房貸計畫是對銀行與房貸業者「送大禮」。

目前尚不清楚美國政府將如何要求銀行推出更長期的房貸產品。

白宮國家經濟委員會主任哈塞特周一向媒體表示，川普政府正在密切研究這項構想，但指出可能需要國會介入，「如果最終必須立法，那它就不會立即實施。」

哈塞特補充說：「首次購屋者的平均年齡在短短幾年間上升了大約10歲，我們對這個問題非常重視，並積極尋求解決方案。」根據美國房地產經紀人協會的報告，1991年，美國房屋首購族平均年齡為28歲，到2024年，已提升至38歲。

房貸機構房地美的數據顯示，美國30年期固定房貸利率 平均為6.22%，略低於2023年曾超過7%的水準，但仍遠高於2020年疫情後一度低於3%的超低利率。

另外，以實際而言，50年房貸對購屋者的每月付款和整體利息支付影響有多大？

NerdWallet貸款 專家伍德（Kate Wood）表示：「由於貸款期限被拉長至半個世紀，借款人的每月本金與利息支出可能會減少。但在整個貸款期限內所支付的總利息將會相當驚人，因為即便利率很低，你仍得支付長達 50年的利息。」

舉例來說，假設一位購屋者想買一棟價值40萬美元（新台幣約1,200萬元）的房屋，支付10%頭期款後，必須貸款36萬美元。

Realtor.com 經濟分析師伯納指出，即使30年期與50年期的房貸利率同為6.25%，選擇50年期貸款的借款人每月僅能節省約250美元（新台幣約7,500元）。

然而，在利息方面，50年期貸款的總利息將高達約81.6萬美元，幾乎是30年期貸款所支付43.8萬美元利息的兩倍。