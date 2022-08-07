看好南灣房市？庫比蒂諾50年老公寓 開發商砸5200萬買

麥克雷蘭公寓在轉售後現場持續招租。因為是1971年建成，外觀顯得有一些老舊。（記者熊移山／攝影）

本周庫比蒂諾市（Cupertino） 一處已有50年歷史的出租公寓麥克雷蘭（McClellan Terrace Apartments）公寓，被開發商普羅米修斯房地產 集團（Prometheus Real Estate Group）以5200萬元買下。

這是繼上周MG地產（MG Properties）分別與兩家投資公司合作，砸下5.13億元，買下聖荷西及密爾比達（Milpitas）兩處公寓住宅區後，近期內針對出租式公寓的另一大筆交易。業內人士表示，這代表著開發商對南灣房市的未來有著強大信心。

Apple 公司的主園區旁

這棟位於7918-7954麥克雷蘭路上的社區，就在Apple公司的主園區（Apple's long-time major office）的旁邊，離De Anza College也非常近，生活機能相當完善。

根據8月4日提交給聖他克拉拉縣辦公室的紀錄文件，普羅米修斯房地產集團是通過附屬公司購買了這棟公寓。麥克雷蘭建於1971年，占地5.4英畝，共有94個單位，主要以兩層建築組成。

業內人士稱，開發商的業務布局和經濟景氣不一定有直接關係。雖然目前通膨、利率和裁員的影響，全美房市都在冷卻中，但開發商重金買下這50年的老房子，看重的絕對不是眼前的租金收入，而是長期的效益。矽谷是全美高科技重鎮，蘋果等諸多公司總部就在這，景氣雖然有起落，但只要高科技業不離開，這裡永遠都會吸引世界各地不同的人才進駐。目前南灣土地取得困難，不僅庫比蒂諾市，附近城市都有來自州政府的增加建設居住房的壓力（Housing Elements），所以土地的取得也是開發商的重點。

普羅米修斯房地產集團在西岸加州 、俄勒岡州、華盛頓州經營多處出租公寓。麥克雷蘭公寓目前也已經刊登在該集團的網頁上，月租價格在3000至3800元不等。出租介紹中，還提到公寓裡有游泳池、水療中心和遊樂場，稱這是「庫比蒂諾市鬧中取靜的一塊綠地中的寶石」。