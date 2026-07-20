中Q2經濟成長疲弱 可能加速發債、擴大基建拚內需

觀察家預期，北京當局最快在本周召開的政治局會議上，決定加碼刺激經濟。(新華社)

由於中國今年第2季國內生產毛額（GDP）年增率大幅減緩到4.3%，低於4.5%至5%的全年成長目標，觀察家預期，北京當局最快在本周召開的7月政治局會議上，決定加碼刺激經濟，包括加速發行債券以擴大基礎建設支出，提振疲軟的國內需求。

7月召開的政治局會議是中國經濟政策關鍵節點，由中共 中央總書記習近平 主持會議，其重要性主要對上半年經濟工作的總結及對下半年宏觀政策方向的定調，可視為下半年中國中央宏觀政策的「總指揮棒」。

英國金融時報（FT）報導，儘管官方公布的上半年GDP成長率為4.7%，仍在目標區間內，但第2季數據已惡化到使各界認為北京當局可能必須採取行動。高盛 首席中國經濟學者閃輝表示，「決策官員擔憂若（成長）持續減速，全年目標將陷入風險」。

中國6月出口額比去年同期增加27%，國內零售銷售僅成長1%，上半年固定資產投資更銳減18%。

官方公布的單季及單月經濟數據，都凸顯中國呈現「K型」成長。家庭信心疲軟削弱國內需求，可能迫使政府增加基礎建設支出及加速出口成長，尤其是晶片與人工智慧（AI）榮景有關的電子硬體設備，以帶動經濟增長。

Absolute Strategy研究公司新興市場經濟學者沃爾菲表示，「要穩住消費，可能必須先看到房市穩住」，儘管一線城市房市有走穩信號，但「較小城市還需要很長的時間」。

金融時報報導，北京決策官員已強調，有必要增強國內需求及消費，以帶動經濟活動。總理李強日前與企業領袖、專家舉行圓桌會議，呼籲增加「逆周期調整」力度，四度提到「維穩」就業。

不過，有分析師預期，當局不會對消費採取大規模的支持行動，而是以投資一些與美國角逐全球領導地位的先進科技為優先要務。摩根士丹利經濟學者指出，「我們預料將配置更多的國家資源於前沿科技，包括AI、半導體、量子運算及先進製造業，而非投入家庭荷包之中」。

分析師表示，北京當局仍有一些政策選項。截至6月底止，公債總發行額占全年目標11.9兆元（人民幣，下同，約1.7兆美元）的43%，使第3季有加速發債的空間，且政府還能動用之前已通過、但尚未動用的1.8兆元發債配額；當局今年也針對國有銀行信貸新設一筆8000億元的「政策性金融工具」，可以用來支持財政支出。

總結而言，7月政治局會議不僅是觀察中國宏觀經濟走向的「晴雨表」，更是決定下半年資金流向、產業機遇的核心政策源頭。