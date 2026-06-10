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台積電未排除漲價可能 財務長：通膨推高成本 但不會暴漲4、5倍

編譯周辰陽／即時報導
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新竹台積電創新博物館展出的台積電標誌，攝於4月9日。(路透)
新竹台積電創新博物館展出的台積電標誌，攝於4月9日。(路透)

AI重點

文章重點整理：

  • 重點一：台積電財務長表示通膨推高成本，未排除漲價但不會暴漲四五倍。
  • 重點二：公司稱漲價是反映技術領先與製造能力，而非因AI熱潮或政府壓力。
  • 重點三：最先進晶片仍留台灣生產，美國擴產需長達五到十年以上轉移。

全球最大晶片製造商台積電財務長黃仁昭接受英國廣播公司（BBC）獨家專訪時表示，通膨正推高營運成本，公司並未排除漲價的可能性，但不會突然調漲「4倍、5倍」。

台積電生產輝達超微和蘋果等企業設計的最先進晶片，因此任何漲價都可能推升AI基礎設施成本，並隨時間推移進一步帶動電子產品售價上漲。

BBC前往新竹科學園區採訪台積電年度股東會，並獨家專訪黃仁昭。黃仁昭表示，台積電不會突然出現「4倍、5倍」的價格調漲。「我們反映的是自身價值」，他並強調公司擁有「技術領先地位」和「卓越製造能力」，也否認AI熱潮是泡沫。

台積電正在美國、德國、日本以及台灣擴大製造布局，但黃仁昭反駁這是回應華府或北京壓力的說法。他表示：「我們到台灣以外建廠，是基於客戶需求來擴充產能。客戶希望我們到那裡設廠，這不是政府的要求。」

不過，談到全球最先進晶片將在哪裡生產時，黃仁昭立場明確：最尖端製程仍將留在台灣。他表示，要將整個製造生態系統轉移至美國，需要「5年、10年，甚至更久」，這個時間表也凸顯美國推動先進晶片製造回流所面臨的挑戰。美國已推動台積電承諾向亞利桑那州業務投資1,650億美元。

隨著AI晶片需求加速成長，台積電股價在過去一年大幅上漲。黃仁昭形容，公司正承受跟上市場需求的壓力。雖然他並未明確承諾漲價，但他表示：「通膨確實導致我們的成本上升。」他並指出：「我們正在盡一切所能，無論在何處、以任何方式。客戶要求我們大幅擴產，我們能做的只有盡可能快速成長。到目前為止，我們仍在努力。」

股市也面臨壓力，因為全球投資人正思考AI基礎設施巨額支出浪潮是否能夠持續。不過，黃仁昭堅稱，AI熱潮並非即將破裂的泡沫。他說：「我們對這個AI大趨勢抱持非常強烈的信心。」

他表示，台積電不僅與客戶保持聯繫，也與客戶的客戶交流，而這些客戶主要是超大規模雲端業者。「這些企業財務實力非常雄厚，擁有大量財務資源，因此我們相信他們有能力持續投資。」

輝達 台積電 超微

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