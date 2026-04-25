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中國車業鎖定AI與智駕 理想、蔚來、小鵬搭載自研晶片

財經新聞組／綜合報導
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2026北京國際汽車展覽會開幕，本屆車展以「領時代 智未來」為主題。（新華社）
2026北京國際汽車展覽會開幕，本屆車展以「領時代 智未來」為主題。（新華社）

2026北京國際車展4月24日至5月3日舉行，AI大模型與高階智能駕駛成為本屆車展最核心的技術亮點，理想、蔚來、小鵬等車企均攜旗艦新品登場，且三家企業的旗艦車型均搭載了自研晶片。

大公報報導，本屆車展顯示電動化、智能化、數字化相關技術與產業鏈協同創新成果。華為比亞迪、寧德時代等科技與整車巨頭同館亮相，供應鏈與主機廠「平起平坐」。標誌著中國汽車產業從「製造集成」邁向「生態協同」的新階段。其中，理想L9換代車型——理想L9 Livis搭載4顆高性能激光雷達與2顆自研5nm「馬赫100」晶片，總算力高達2560 TOPS，達到國際先進水平。

有專家表示，汽車自主產業鏈正從「單點突破」邁向「全棧協同」，隨著中國自研晶片逐步替代進口晶片，高端車型會優先落地，隨後下沉到經濟車型。

蔚來汽車CEO李斌認為，隨著產品同質化程度加深，市場競爭正從單一的產品或技術維度，轉向體系能力的全面對抗。而體系能力涵蓋產品品質、銷售服務、質量控制、成本管理，以及企業應對AI變革的組織適應能力等多個層面。

另外，華為以鴻蒙座艙、智駕系統、車載晶片等技術為核心，攜多家車企夥伴同台亮相。華為乾崑、華為數字能源也分別設置獨立展台，集中展示智能駕駛、數字能源等核心技術。

比亞迪作為中國自主品牌的龍頭企業，除旗下四大品牌比亞迪、騰勢、仰望、方程豹整車外，從天神之眼智駕到第二代刀片電池，從閃充技術到全地形控制，各類硬核技術悉數登場。展台還設有攝氏負30度低溫艙閃充實測，讓觀眾親眼驗證「黑科技」。

本屆車展首次採用雙館聯動，總展出面積達38萬平米，匯聚21個國家和地區的近千家企業，共展示1451款展車，其中首發新車達到181款，規模穩居全球之首。

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