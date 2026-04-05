中國「以舊換新」政策政策 Q1拉抬經濟奏效

根據中國商務部消息，今年第一季，消費品「以舊換新」政策帶動相關商品銷售額超過人民幣4331.7億元。（新華社）

央視4日晚間報導，根據中國商務部 消息，今年第一季，消費品「以舊換新」政策取得積極成效，帶動相關商品銷售額超過4331.7億元（人民幣，單位下同），惠及6093.3萬人次。

報導表示，具體來看，今年第一季，汽車以舊換新共計收到補貼申請140.8萬份，帶動新車銷售額2286.9億元。其中，報廢更新補貼申請40.3萬份，帶動銷售額519.6億元；置換更新補貼申請100.5萬份，帶動銷售額1767.3億元。

今年第一季，冰箱、洗衣機、電視、空調、電腦、熱水器等6類家電以舊換新，以及數位和智慧產品購新共銷售5952.5萬台，帶動銷售額2044.8億元。其中，家電以舊換新銷售2320.5萬台，帶動銷售額954.3億元；數位和智慧產品購新銷售3632萬件，帶動銷售額1090.5億元。

中國自2024年開始實施「以舊換新」政策，期盼藉此帶動消費增長、擴大內需。2025年，官方安排超長期特別國債人民幣3000億元支持消費品以舊換新，也就是民眾口中的「國補」。據中國商務部統計，當年相關商品銷售額超過2.6兆元，惠及超過3.6億人次，全年汽車以舊換新超1150萬輛，家電以舊換新超1.29億件。

2025年1至11月，中國社會消費品零售總額年增4.0%，較上年同期加快0.5個百分點，中國商務部表示，以舊換新帶動增長超過1個百分點。

根據2026年中國政府工作報告，今年中國安排超長期特別國債人民幣2500億元支持消費品以舊換新。