中國黃金回收政策收緊 民眾搶賣

中國官方去年底調整黃金稅制後，民眾開始湧現回購風潮。圖為顧客在海南省瓊海市的一家金店櫃台前。（新華社）

去年金價暴漲60%，引起中國投資熱潮，但與購金熱潮相較，回購潮同樣不容小覷。中國官方去年底調整黃金稅制後，主要黃金商又收緊了回購規則，激起民眾的積極度。在北京，各大黃金回收據點、櫃台，幾乎每日都湧現人潮，所售出的黃金及套現金額，難以計量。

中國央行已連續15個月增持黃金，官方屯金之餘，對民間藏金的政策也不斷發生變化。去年底調整黃金稅收，嚴格區分為投資與非投資性黃金，不久官方也出手整治黃金高槓桿、「預定價」買賣，爆雷的金商還一度引起社會關注。而在春節前夕，中國民眾開始湧現回購風潮，僅北京菜百一間店，2月1日就回購了整整33公斤。

儘管目前在中國回收黃金已較以往不便，但包括銀行、金店、當鋪、專業回收商等平台，回收管道多元。單看北京，僅在2月23日，記者在一間「轉轉」櫃台詢問，店員就告知當天已收購100多公克黃金，換算當日金價，相當於至少10餘萬元(人民幣，下同)。隔日再訪5公里外的另一處回收據點時，店家告知，上一位客人就一口氣回收了2公斤黃金，約200萬餘元，而現場仍是絡繹不絕地有民眾詢問回收行情。至於指標性的中國黃金北京旗艦店，則在上午一開門，就有多位民眾排隊等著回收黃金。

不久前，北京朝陽區某商場還設立一台黃金ATM，除可直接購買黃金，還可回收黃金與K金，只要將金製品放入機器，就會啟動驗金手續與計價，全程錄影透明可視，並即時與國際金價連動。現場觀察同樣引起排隊回購熱潮。

中國無論K金或純金，黃金回收所扣成色極少，甚至不扣重，只收取手續費。有些銀行回收自家售出的金條，每克僅收取2至5元的手續費，其他像是「轉轉」、「久久金管家」、「愛回收」等民間回收平台，多在每克十幾元到40元不等，大抵純度愈高，手續費愈少，低純度的K金則需4%左右手續費。在中國，K金不會因為不是足金，含金量就遭貶值，除非含「錸」、「鎢」，否則不會拒收。

中國自改革開放後，逐步重建黃金市場，多年來奉行「藏金於民」政策。中國民間所藏黃金，一般估計至少有上萬噸，但在回購熱潮下，會對民間藏金規模造成多大的衝擊，中國官方的黃金戰略與具體政策是否會有進一步調整，皆值得後續關注。