華潤、新潔能等中國功率半導體廠 集體漲價10%

記者黃雅慧／綜合報導
多家中國功率半導體廠商集體宣布漲價，漲幅約落在10%左右。圖為半導體示意圖。（路透）
華潤微電子、新潔能、宏威科技等中國功率半導體廠商集體宣布漲價，漲幅約落在10%左右。此輪漲價潮背後，歸因於全球上游原材料及關鍵貴金屬價格大幅攀升帶來的成本壓力，以及AI數據中心建設帶來需求增長。

顯示由成本壓力與AI需求共振驅動的「漲價風暴」正從記憶體晶片蔓延至功率半導體、類比晶片、微控制器（MCU）等多個關鍵領域。

功率半導體是用於處理及控制電力的半導體元件，在高功率應用中如電動車的電力轉換、能源管理、電機控制等。從漲價幅度來看，多數廠商調整幅度為10%起，漲價產品主要為MOSFET產品。

新潔能發布價格調整通知，對MOSFET產品漲價10%起，3月1日起發貨生效。該公司稱，近期全球上游原材料及關鍵貴金屬價格大幅攀升，導致公司晶圓代工成本與封測成本持續上漲，目前已無法獨自承擔持續增加的綜合成本。

從成本來看，大宗商品價格上漲直接推高生產成本，如金價上漲、封裝的銅、鋁等金屬材料價格攀升，其中封裝成本在中小功率器件總成本中占比高達70%-80%；另一方面，晶圓代工產能吃緊推高代工成本，台積電、三星等大廠逐步退出8吋晶圓成熟製程，中芯國際、華虹等陸代工企業將更多產能傾斜至記憶體晶片，導致功率半導體代工資源吃緊，市場化定價水漲船高。

值得注意的是，自2026年初以來，中微半導、國科微、英集芯、美芯晟等多家中國國產晶片企業相繼發布漲價通知，漲幅普遍在10%至80%區間，覆蓋MCU、編碼型快閃記憶體（NOR Flash）、合封KGD存儲、功率器件等多個品類。

中信證券認為，去年第4季以來，電子元器件領域存儲、CCL、BT載板、晶圓代工、封測等陸續出現漲價情況。近期中低壓MOS、內置記憶體的SOC、LED驅動晶片等領域又陸續有廠商漲價，加上當前下游補庫力度超預期及上游金屬價格持續上行或維持高位，預計電子元器件業漲價持續蔓延。

