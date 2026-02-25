手機業務回歸正常 華為去年營收衝上1273億美元 重返高位

我的頻道

記者林宸誼／綜合報導
華為手機業務回歸正常產品發布節奏，營收回到歷史高位。圖為華為董事長梁華 。（取材自封面新聞）
隨著手機業務回歸正常產品發布節奏，華為營收逐步回到歷史高位。2025年華為銷售收入超過人民幣8800億元（約1273.8億美元），年增2.2%，成為史上次高年份。分析人士指出，未來華為營收能否超越歷史峰值，仍有待AI算力等新業務增長。

華為董事長梁華24日上午在2026廣東省高質量發展大會上表示，2025年華為公司銷售收入超過人民幣8800億元，鴻蒙生態終端設備數突破4000萬。

華為營收歷史峰值出現在2020年，達到人民幣8914億元（約1290.3億美元）。之後由於2020年5月美國對華為的制裁進一步升級，手機業務遭受重創，並被迫拆分出售榮耀，導致隨後幾年營收大幅下滑。

科創板日報報導，隨著手機業務回歸正常產品發布節奏，華為營收回到歷史高位，但也代表後續面臨較大增長壓力。

相較2024年22.4%的營收年增率，2025年僅微增2.2%。分析人士指出，未來華為營收能否突破人民幣9000億元（約1302.7億美元），超越歷史峰值，仍有待AI算力、智慧汽車等關鍵新業務能有所增長。

梁華指出，華為將持續加大AI領域研發投入， 以一體機、集群、超節點等系列化產品和解決方案滿足快速增長的算力需求，構建以昇騰為核心的AI開放生態；加強鴻蒙生態建設，突破一定規模，實現良好的使用者體驗。華為將持續投入基礎大模型、小藝終端和智慧駕駛；聚焦重點行業和關鍵場景，打造行業智慧體平台，透過技術創新和場景創新，支持夥伴賦能千行百業智慧化。

梁華透露，目前鴻蒙生態從可用走向好用，搭載HarmonyOS5和HarmonyOS6的終端設備數突破4000萬，可獲取的原生應用和雲服務超過7.5萬個，在金融、電力、能源、交通等行業也得到廣泛的應用。另外，目前已有43個業界主流大模型基於昇騰預訓練，200多個開源模型適配昇騰生態，推動6000多個解決方案落地應用。

