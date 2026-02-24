中國量子科技業融資熱 一年來總額逾25億人民幣

中國量子科技領域1-2月共九家企業獲十次融資，資本加緊腳步布局。（新華社）

據統計，中國量子科技領域從2026年投融資項目來看，2月共三家企業獲三次融資，1月有六家企業獲七次融資，整體而言，中國量子科技領域有著「數量逐漸增多、規模逐漸增大」的特點。且投融資主要聚焦專用量子計算機研發加速、與AI /超算融合深化等方面。顯示在政策東風與市場前景下，資本加緊腳步布局。

一級市場投融資資料服務平台「財聯社創投通」統計顯示，僅2025年初截至2026年2月5日逾一年時間，量子科技賽道，融資金額達25.16億人民幣，融資事件數達25起。

從投資方來觀察，浙江國資關聯的東方嘉富、杭州西湖區國資西湖投資、聯想集團關聯的君聯資本、民營機構中科創星、深圳南山區國資南山戰新投成為最為聚焦該賽道的投資機構。顯示國資資本、產業資本、創投機構，聚焦核心賽道與優質標的布局。

從融資機構偏好來看，東方嘉富2025年領投杭州超導量子團隊「邏輯比特」，該公司最新晶片以100+量子比特的規模達世界一流水平；君聯資本則「押寶」致力於開發量子計算雲平台的「華翊量子」；中科創星則看好深耕原子量子計算領域的「不籌量子」。

從融資規模看，圖靈量子在今年1月共完成兩次規模數億人民幣的融資，中間時間僅間隔十天左右。截至目前，圖靈量子已完成七輪融資。每輪參資陣容龐大，包括聯想關聯的資本也位列其中。