我的頻道

* 拖拉類別可自訂排序
恢復預設 確定
設定
快訊

Trader Joe's膺全美最受歡迎超市 贏沃爾瑪、好市多

川普國情咨文演說前 民調不滿意度達60% 演說重點搶先曝光

中國量子科技業融資熱 一年來總額逾25億人民幣

記者黃雅慧／綜合報導
聽新聞
test
0:00 /0:00
中國量子科技領域1-2月共九家企業獲十次融資，資本加緊腳步布局。（新華社）
中國量子科技領域1-2月共九家企業獲十次融資，資本加緊腳步布局。（新華社）

據統計，中國量子科技領域從2026年投融資項目來看，2月共三家企業獲三次融資，1月有六家企業獲七次融資，整體而言，中國量子科技領域有著「數量逐漸增多、規模逐漸增大」的特點。且投融資主要聚焦專用量子計算機研發加速、與AI/超算融合深化等方面。顯示在政策東風與市場前景下，資本加緊腳步布局。

一級市場投融資資料服務平台「財聯社創投通」統計顯示，僅2025年初截至2026年2月5日逾一年時間，量子科技賽道，融資金額達25.16億人民幣，融資事件數達25起。

從投資方來觀察，浙江國資關聯的東方嘉富、杭州西湖區國資西湖投資、聯想集團關聯的君聯資本、民營機構中科創星、深圳南山區國資南山戰新投成為最為聚焦該賽道的投資機構。顯示國資資本、產業資本、創投機構，聚焦核心賽道與優質標的布局。

從融資機構偏好來看，東方嘉富2025年領投杭州超導量子團隊「邏輯比特」，該公司最新晶片以100+量子比特的規模達世界一流水平；君聯資本則「押寶」致力於開發量子計算雲平台的「華翊量子」；中科創星則看好深耕原子量子計算領域的「不籌量子」。

從融資規模看，圖靈量子在今年1月共完成兩次規模數億人民幣的融資，中間時間僅間隔十天左右。截至目前，圖靈量子已完成七輪融資。每輪參資陣容龐大，包括聯想關聯的資本也位列其中。

世報陪您半世紀

AI

上一則

聯發科老董蔡明介：今年AI仍熱 將持續投資

延伸閱讀

找到「傻子」賽道？陳飛宇新劇演技大突破 網友想起天才李峋

找到「傻子」賽道？陳飛宇新劇演技大突破 網友想起天才李峋
海濱變賽道 紅牛F1賽車、特技摩托轟鳴 灣區沸騰

海濱變賽道 紅牛F1賽車、特技摩托轟鳴 灣區沸騰
捷克狼犬闖冬奧賽道 選手驚呼「我以為出現幻覺」

捷克狼犬闖冬奧賽道 選手驚呼「我以為出現幻覺」
哈士奇誤闖冬奧越野滑雪賽道 場邊觀眾驚呼連連

哈士奇誤闖冬奧越野滑雪賽道 場邊觀眾驚呼連連

熱門新聞

國外科技媒體報導，華碩與宏碁已全面關閉德國網站。路透

遭法院禁售…台灣雙A網站在這國全停擺 用戶無法更新

2026-02-20 11:34
市場瀰漫著關稅和AI帶來的不確定性，美股23日開低走低。 路透

道瓊一度重摔逾800點 關稅動盪和AI焦慮蔓延

2026-02-23 11:45
宇樹機器人在馬年央視春晚中表演「武BOT」，機器人演示了翻筋斗、舞棍、跑跳空翻、舞劍等武術高難度特技動作。（央視截圖）

春晚機器人武術秀後訂單飆150% 宇樹科技：今年目標出貨1至2萬台

2026-02-17 20:14
美國總統川普橫掃全球的關稅遭最高法院判決推翻，這個結果在規模30兆美元的美國債市掀起漣漪，凸顯兩大顧慮令美債投資人不安。(路透)

關稅判決出爐為何美國長債應聲下跌？因重燃2大顧慮

2026-02-21 09:12
因傳出資料中心建設資金可能不足，CoreWeave股價20日大跌。(路透)

CoreWeave股價一度重挫13% 因傳出資料中心建設籌不到錢

2026-02-21 10:03
輝達訂25日公布財報，儘管預期業績亮眼，但市場疑慮與外部風險壟罩，股價恐陷入「財報魔咒」難有突破。（路透）

Nvidia恐陷財報魔咒？成績再好 股價也難漲

2026-02-22 19:36

超人氣

更多 >
賀劉美賢摘金 屋崙冰淇淋店送她終身免費吃

賀劉美賢摘金 屋崙冰淇淋店送她終身免費吃
年輕華男靠這些招數 詐騙數百萬美元

年輕華男靠這些招數 詐騙數百萬美元
道瓊一度重摔逾800點 關稅動盪和AI焦慮蔓延

道瓊一度重摔逾800點 關稅動盪和AI焦慮蔓延
毒梟遭擊斃…墨西哥頻發大規模暴力 美觀光客驚魂

毒梟遭擊斃…墨西哥頻發大規模暴力 美觀光客驚魂
暴風雪襲紐新康3州 紐約市長下「禁足令」 全市2019年來首停課

暴風雪襲紐新康3州 紐約市長下「禁足令」 全市2019年來首停課