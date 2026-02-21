AI爆發…中國PCB業大擴張 迎增長機遇

近年來，AI 應用的爆發，拉動了高階印刷電路板（PCB）市場需求，推動行業步入高景氣周期。機構認為，AI技術浪潮下算力需求持續攀升，AI伺服器和高性能計算相關的PCB市場規模將快速擴充。中國作為全球領先的PCB製造基地，相關產業鏈業績將顯著增長。

以AI伺服器、智慧駕駛等為代表的新興領域，對PCB的層數、精度和可靠性提出更高要求，高密度互聯板（HDI）、高多層板等高端品類需求激增，全球PCB企業紛紛加大資本投入，擴產高階PCB產能，以把握增長機遇。

諮詢機構Prismark預測，2024年全球PCB市場產值增長約5.8%，2025年增長6.8%，且未來幾年PCB產業將持續增長，到2029年全球PCB產值約946.6億美元，期間年複合增長率約5.2%。Prismark還預測，2023年至2028年AI伺服器相關HDI的年均複合增速將達到16.3%，為AI伺服器相關PCB市場增速最快的品類。

A股中PCB板塊個股共有近50檔，已有六股公布2025年度業績預告，其中金安國紀、勝宏科技、芯碁微裝、廣合科技、本川智慧預計淨利與上年相比均增長，華正新材預計轉虧為盈。

金安國紀預計去年淨利潤2.8億元至3.6億元（人民幣，下同，約4052萬至5210萬美元），年增655.5%至871.4%。業績增長的主因是覆銅板市場行情有所好轉，公司覆銅板產銷數量與上年相比增長、銷售價格有所回升，同時公司進一步聚焦主業、優化產品結構，提高盈利水準，因而公司業績與上年同期相比實現了較大幅度的增長。

勝宏科技預計2025年淨利人民幣41.6億元至45.6億元，年增260.3%至295%，淨利潤將創上市以來新高。公司表示，在AI算力、資料中心、高性能計算等關鍵領域，多款高階產品已實現大規模量產，帶動產品結構向高價值量、高技術複雜度方向升級，高端產品占比顯著提升，推動公司業績增長。

勝宏科技是Nvidia輝達 (另稱英偉達)AI高端PCB的核心供應商，主要供應AI伺服器及算力卡所需的高密度互連板（HDI）。憑藉其領先的技術實力（如5階/6階HDI），勝宏科技在輝達供應鏈 中占有重要地位，董事長陳濤更曾獲邀出席輝達「兆元宴」。