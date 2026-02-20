我的頻道

* 拖拉類別可自訂排序
恢復預設 確定
設定
快訊

冬奧／劉美賢第2金入手 頭髮染一圈又一圈是「想要變成樹」

「15天內」先小打、再升級？WSJ：川普評估對伊朗有限度軍事打擊

台積ADR 華爾街頂尖分析師「堅定看多」後市

編譯林聰毅／綜合報導
聽新聞
test
0:00 /0:00
華爾街頂尖分析師堅定看多台積電股票。（美聯社）
華爾街頂尖分析師堅定看多台積電股票。（美聯社）

儘管台積電ADR日前小幅回落，仍累計大漲5%，華爾街頂尖分析師更是「堅定看多」後市，普遍給予「強力買進」評級，並預測在強勁需求和技術領先優勢的帶動下，未來12個月的平均目標價為424.39美元。台積電ADR過去一個月勁揚10.6%，過去一年來更飆漲了81.5%。

根據彭博資訊，在追蹤台積電ADR的券商中，以高盛預估的目標價最高，達520美元，高盛分析師呂昆霖已指出，基於台積電主管表示AI驅動的供需失衡還沒解決，先進製程產能依然受限，更加預估供需缺口可能維持到2027年。

D.A. Davidson、BOCOM國際證券公司及巴克萊銀行的台積電ADR目標價為450美元，在彭博列舉的分析師目標價中為第二高。

給予台積電ADR「買進」評級的D.A. Davidson分析師陸里亞（Gil Luria）認為，台積電在先進製造領域擁有「複合執行護城河」，真正優勢在於能夠把新架構「工業化」為一個穩定而高產量的平台，客戶其實是付費購買能如期交付的成本穩定晶片，根據往後的技術，台積電正從單純的濃縮電晶體，轉向聚焦於可製造系統的效能。陸里亞表示，台積電另一重大利多為先進封裝技術，在需求緊俏時擁有強大的分配能力。

投資人正密切關注台積電在先進晶片製造領域的領先地位，及AI熱潮將如何支撐其營收成長和獲利能力。

世報陪您半世紀

台積電 高盛 AI

上一則

打臉「賣美國」論述 外資砸1.5兆美元 大買美國資產

下一則

營收7169億 亞馬遜首度超車沃爾瑪 奪全美最大公司寶座

延伸閱讀

台美貿易協定還沒完？FT：台積在美再建4廠 加碼投資千億美元

台美貿易協定還沒完？FT：台積在美再建4廠 加碼投資千億美元
台美貿易協定大謎團 英媒：台積電恐需追加對美投資1000億美元

台美貿易協定大謎團 英媒：台積電恐需追加對美投資1000億美元
台美貿易協定晶片投資細節？FT：要等4月川習會後揭曉 台積將額外投資

台美貿易協定晶片投資細節？FT：要等4月川習會後揭曉 台積將額外投資
又一機構加入建議買進台積電ADR行列 目標價450美元

又一機構加入建議買進台積電ADR行列 目標價450美元

熱門新聞

美國核融合新創公司Helion 13日宣布，「北極星」原型機電漿溫度已達攝氏1億5千萬度，約為太陽核心的10倍，是首度由民營企業展示可測量的氘氚核融合反應。（取材自Helion官網）

太陽核心溫度10倍 美核融合新創達1.5億度 拚2028年為微軟供電

2026-02-14 05:22
黃仁勳。(美聯社)

印度AI峰會將登場 黃仁勳因「無法預料的狀況」不克出席

2026-02-14 08:45
下周一美國逢總統日休市一天。(美聯社)

下周一農曆除夕當天 為什麼美國也休市？

2026-02-12 21:46
亞馬遜（Amazon）股票12日跌入熊市。（路透）

亞馬遜也跌入熊市 美股七雄裡 誰會是下一個？

2026-02-13 00:10
宇樹機器人在馬年央視春晚中表演「武BOT」，機器人演示了翻筋斗、舞棍、跑跳空翻、舞劍等武術高難度特技動作。（央視截圖）

春晚機器人武術秀後訂單飆150% 宇樹科技：今年目標出貨1至2萬台

2026-02-17 20:14
人工智慧（AI）發展導致電力需求暴增，各國政府已意識到「電力時代」可能帶來的重大政策與政治轉變。(路透)

「電力時代」正式揭幕 各國政府面臨重大政策轉變

2026-02-15 18:45

超人氣

更多 >
冬奧╱劉美賢突破日名將夾擊 美24年來首奪女子花滑金牌

冬奧╱劉美賢突破日名將夾擊 美24年來首奪女子花滑金牌
80歲以上領取社安金 支票相差多少？有人很後悔…

80歲以上領取社安金 支票相差多少？有人很後悔…
美議員提「一國一簽證」法案 禁中國公民免簽入境

美議員提「一國一簽證」法案 禁中國公民免簽入境
冬奧／不希望璃來受傷 日本花滑雙人揭 「木原運送」真相

冬奧／不希望璃來受傷 日本花滑雙人揭 「木原運送」真相
持30天旅遊簽證入境卻滯美30年 華女賣淫遭ICE逮捕

持30天旅遊簽證入境卻滯美30年 華女賣淫遭ICE逮捕