台積ADR 華爾街頂尖分析師「堅定看多」後市

華爾街頂尖分析師堅定看多台積電股票。（美聯社）

儘管台積電 ADR日前小幅回落，仍累計大漲5%，華爾街頂尖分析師更是「堅定看多」後市，普遍給予「強力買進」評級，並預測在強勁需求和技術領先優勢的帶動下，未來12個月的平均目標價為424.39美元。台積電ADR過去一個月勁揚10.6%，過去一年來更飆漲了81.5%。

根據彭博資訊，在追蹤台積電ADR的券商中，以高盛 預估的目標價最高，達520美元，高盛分析師呂昆霖已指出，基於台積電主管表示AI 驅動的供需失衡還沒解決，先進製程產能依然受限，更加預估供需缺口可能維持到2027年。

D.A. Davidson、BOCOM國際證券公司及巴克萊銀行的台積電ADR目標價為450美元，在彭博列舉的分析師目標價中為第二高。

給予台積電ADR「買進」評級的D.A. Davidson分析師陸里亞（Gil Luria）認為，台積電在先進製造領域擁有「複合執行護城河」，真正優勢在於能夠把新架構「工業化」為一個穩定而高產量的平台，客戶其實是付費購買能如期交付的成本穩定晶片，根據往後的技術，台積電正從單純的濃縮電晶體，轉向聚焦於可製造系統的效能。陸里亞表示，台積電另一重大利多為先進封裝技術，在需求緊俏時擁有強大的分配能力。

投資人正密切關注台積電在先進晶片製造領域的領先地位，及AI熱潮將如何支撐其營收成長和獲利能力。