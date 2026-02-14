我的頻道

資本助力…中國商業航太產業衝刺IPO 今、明兩年迎上市潮

記者陳湘瑾／綜合報導
藍箭航天是目前中國上市進度最快的商業航天企業。（中新社）

今年以來，中國商業航太企業IPO進程持續加速。火箭領域的藍箭航太、中科宇航、天兵科技、星河動力、星際榮耀，以及衛星領域的屹信航太、微納星空均在近期更新相關資訊。業內人士預測，商業航太企業或將在今、明兩年密集掛牌上市。

星際榮耀、中科宇航、天兵科技幾乎同時披露上市輔導進展，已報會企業合計吸引超過20家券商、近百家私募入股。不過，雖然商業航太具備強勁的增長預期，多家商業航太企業的報告均提及盈利能力面臨不確定性。

藍箭航太是目前上市進度最快的商業航太企業，該公司遞件申請上交所科創板IPO在去年底獲得受理，今年1月22日進入問詢階段，市場測算估值達750億元（人民幣，下同，約108.5億美元）；中科宇航在1月24日完成輔導工作，市場測算估值110億元；天兵科技、星河動力、星際榮耀目前仍在上市輔導狀態。

據統計，中國商業航太企業數量已超過600家，覆蓋全產業鏈環節。中國商業航太賽道的快速發展離不開政策驅動，中國國家航天局去年11月明確22項重點支持措施；中國證監會也發布新規，重啟未盈利企業適用科創板第五套標準上市，商業航天是明確列示支持的領域。不過，多家商業航太企業的報告均提及盈利能力面臨不確定性。

中科宇航的輔導機構國泰海通證券稱，公司發射頻率相對較低，部分運載火箭搭載的有效載荷未達到滿載狀態，且各年度發射次數有限，尚未形成規模效應；藍箭航太招股書數據也顯示，公司存在商業化或銷售生產不及預期、持續虧損及盈利不確定性等風險。

長江證券指出，商業航太研發投入高、發射風險大、盈利周期長，部分商業航太企業仍處於虧損狀態，資金問題或成為制約發展的重要因素。受益於融資市場的活躍，資金問題有望緩解，資本市場將助力中國商業航太產業升空。

上述研報稱，目前，中國國內商業航太企業正處於技術突破的關鍵時期，資本的投入可以為商業航太企業的研發活動提供必要的資金支援，使得企業能夠進行技術創新和突破，在資本助力下，中國國內商業航太企業有望加速技術突破，衝擊IPO的商業航太企業有望在2026年至2027年密集登陸中國國內二級市場。

