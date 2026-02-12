又一機構加入建議買進台積電ADR行列 目標價450美元

DA Davidson認為，台積電地緣政治的風險是可以規避（hedge-able）的。（美聯社）

又一家投銀加入評價台積電 的行列。D.A. Davidson 給予「買進」的評級，目標價為450美元，相當於還有超過22%的上漲空間，換算成為台北交易股價，相當於2925元。台積電封關前收在1915元。

D.A. Davidson 分析師路里亞（Gil Luria）評道，台積電是「AI周期核心的一環，能在各種情境下奪得絕大部分獲利。」據彭博彙整資料，目前為止至少已有37家機構將台積電ADR納入評等。

他說： 「雖然對台積電而言，台灣相關的地緣政治疑慮完全合理，但我們認為這項風險是可以規避（hedge-able）的。」

這家投銀同時追蹤博通 （Broadcom）、超微（AMD）及英特爾 （Intel），評等均為「中立」。

路里亞說：「雖然博通和超微的 AI 晶片正大幅成長，但我們覺得兩者仍歸類為補位供應商，其成長動能更多來自於客戶有意分散對輝達依賴，而非具備效能上的優勢。」

至於英特爾（Intel），路里亞認為，該公司「正設法完成半導體史上最艱困的重整，既要重建領先製程能力，又要以第三方晶圓製造廠的身分讓外界信服」，因此，英特爾「仍是一個不折不扣的需以實績證明的題材，股價也持續反映出我們認為過於樂觀的各項假設」。