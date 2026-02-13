人民幣升破6.9大關 近33個月新高

分析師認為，人民幣升值有助國際資金流入。（路透）

自去年底升破7關口後，今年以來人民幣匯率 延續緩步走升趨勢。在岸、離岸價昨（12）日雙雙升破6.9，刷新2023年6月以來近33個月新高。分析師認為，人民幣穩健升值有助國際資金流入中國資產，港股、A股有望受益。

人民幣升值已成為市場共識，德銀、華泰證券等國內外機構首席經濟學家預計，人民幣對美元年底有望升至6.7。

東方金誠首席宏觀分析師王青分析，近期人民幣強勢走升的三個原因，一是外部環境改善，中美經貿關係回穩；其次是美元弱勢為非美貨幣 打開升值空間；企業結匯需求集中釋放，也形成季節性支撐。

證券時報引述業界人士分析，從大類資產配置角度看，人民幣升值對中國資產影響主要集中在股票市場與大宗商品領域。在股票市場上，人民幣穩健升值有助於緩解國際資本擔憂、降低風險溢價，吸引海外資金回流，形成正向循環。在國際資金開始從美元資產撤出，配置多元化背景下，港股將率先受益，隨後傳導至A股。

業內人士預計，今年外資淨流入港股與A股的規模有望超過2025年，科技成長、高端製造、消費核心資產將成為主要配置主線。

人民幣匯率升值雖有經濟基本面支撐，但當前呈現外需偏強、內需有待進一步增強的特徵，仍需觀察經濟整體基本面改善與企業EPS增長。分析指出，中國股市表現關鍵仍依賴內需修復後的盈利回升，人民幣升值依次有利港股、A股的邏輯才能成立。

銀河證券分析，本輪人民幣升值主要由弱美元背景下的國際資本流動推動，而非大陸國內需求回升，大宗商品整體難以形成趨勢性行情。

展望後市，王青預估，春節 前後人民幣還會處在一個偏強運行狀態。不過去年底以來人民幣中間價已持續向偏弱方向調控，以防範短期內人民幣過快升值。