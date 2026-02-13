我的頻道

* 拖拉類別可自訂排序
恢復預設 確定
設定
快訊

鋼鋁關稅50%太過頭？金融時報：川普計畫撤回部分產品關稅

亞馬遜也跌入熊市 美股七雄裡 誰會是下一個？

人民幣升破6.9大關 近33個月新高

記者陳湘瑾／綜合報導
聽新聞
test
0:00 /0:00
分析師認為，人民幣升值有助國際資金流入。（路透）
分析師認為，人民幣升值有助國際資金流入。（路透）

自去年底升破7關口後，今年以來人民幣匯率延續緩步走升趨勢。在岸、離岸價昨（12）日雙雙升破6.9，刷新2023年6月以來近33個月新高。分析師認為，人民幣穩健升值有助國際資金流入中國資產，港股、A股有望受益。

人民幣升值已成為市場共識，德銀、華泰證券等國內外機構首席經濟學家預計，人民幣對美元年底有望升至6.7。

東方金誠首席宏觀分析師王青分析，近期人民幣強勢走升的三個原因，一是外部環境改善，中美經貿關係回穩；其次是美元弱勢為非美貨幣打開升值空間；企業結匯需求集中釋放，也形成季節性支撐。

證券時報引述業界人士分析，從大類資產配置角度看，人民幣升值對中國資產影響主要集中在股票市場與大宗商品領域。在股票市場上，人民幣穩健升值有助於緩解國際資本擔憂、降低風險溢價，吸引海外資金回流，形成正向循環。在國際資金開始從美元資產撤出，配置多元化背景下，港股將率先受益，隨後傳導至A股。

業內人士預計，今年外資淨流入港股與A股的規模有望超過2025年，科技成長、高端製造、消費核心資產將成為主要配置主線。

人民幣匯率升值雖有經濟基本面支撐，但當前呈現外需偏強、內需有待進一步增強的特徵，仍需觀察經濟整體基本面改善與企業EPS增長。分析指出，中國股市表現關鍵仍依賴內需修復後的盈利回升，人民幣升值依次有利港股、A股的邏輯才能成立。

銀河證券分析，本輪人民幣升值主要由弱美元背景下的國際資本流動推動，而非大陸國內需求回升，大宗商品整體難以形成趨勢性行情。

展望後市，王青預估，春節前後人民幣還會處在一個偏強運行狀態。不過去年底以來人民幣中間價已持續向偏弱方向調控，以防範短期內人民幣過快升值。

匯率 春節 貨幣

上一則

亞馬遜也跌入熊市 美股七雄裡 誰會是下一個？

下一則

星國公布新年度預算 喊打造全球AI中心

延伸閱讀

中國1月CPI按年升0.2％ 低於市場預期

中國1月CPI按年升0.2％ 低於市場預期
印尼暗示大幅減產 鎳價漲不停

印尼暗示大幅減產 鎳價漲不停
港股IPO排隊申請單月增百家 港交所：無懼「堰塞湖」現象

港股IPO排隊申請單月增百家 港交所：無懼「堰塞湖」現象
銅精礦貿易量大容易變現 中國擬納入戰略儲備

銅精礦貿易量大容易變現 中國擬納入戰略儲備

熱門新聞

富爸爸作者清崎表示，若要在黃金與比特幣當中二選一，他肯定選比特幣。（取材自X @FT__Trading）

黃金與比特幣二選一 死忠的富爸爸作者清崎秒選「這個」

2026-02-09 07:20
知名華爾街策略師湯姆．李說，若馬斯克在太空找到黃金，黃金將面臨黑天鵝風險。美聯社

專家：地球黃金只是冰山一角 馬斯克可能在宇宙找到更多

2026-02-06 11:32
義大利百年摩卡咖啡壺品牌Bialetti（比亞樂堤）也被中資買下。路透

義媒：年逾400企業遭外國買走 百年咖啡壺變中資

2026-02-10 10:41
過去一年，中國興起具身智能機器人投資熱，不過泡沫跡象開始出現。圖為工人檢查剛下線的工業人形機器人。（中新社）

中國機器人產業泡沫跡象？「這兩者」被發現有巨大落差

2026-02-08 09:36
台積電可能成為全球最大半導體雇主。（路透）

台積電將拿第一？美媒：英特爾恐讓出「全球最大半導體雇主」頭銜

2026-02-07 06:10
(路透)

美股強勁反彈 道指收盤首度突破5萬點大關

2026-02-06 17:36

超人氣

更多 >
華人區超市「天降」百元鈔票 員工撿起後不適 原因是

華人區超市「天降」百元鈔票 員工撿起後不適 原因是
賓州28歲華女遭男友性侵報警 隔天被槍殺

賓州28歲華女遭男友性侵報警 隔天被槍殺
過了今年4月 加州賭場恐玩不到21點與所有牌局

過了今年4月 加州賭場恐玩不到21點與所有牌局
洛杉磯港式茶樓吃哪一家？食評家口袋名單有5家

洛杉磯港式茶樓吃哪一家？食評家口袋名單有5家
明州ICE掃蕩非法移民行動結束 霍曼說明原因

明州ICE掃蕩非法移民行動結束 霍曼說明原因