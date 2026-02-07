我的頻道

* 拖拉類別可自訂排序
恢復預設 確定
設定
快訊

聯合國財務告急 川普吹噓「讓別國出錢」如今卻將先掏腰包

1967年以來出席所有超級盃 三老友今年恐是最後一次同看

漲價效應 PC4巨頭想買中製記憶體 認證長鑫存儲DRAM

記者林宸誼／綜合報導
聽新聞
test
0:00 /0:00
傳長鑫存儲（圖）DRAM已獲PC巨頭惠普、戴爾等認證。（路透）
傳長鑫存儲（圖）DRAM已獲PC巨頭惠普、戴爾等認證。（路透）

在人工智慧（AI）熱潮帶動下，全球記憶體出現供不應求局面，記憶體價格持續飆升。日媒報導，隨著記憶體供應緊張推高整個科技行業成本，全球四家主要個人電腦（PC）製造商惠普、戴爾、宏碁和華碩正首次考慮採購中國的記憶體晶片。

分析認為，此舉代表全球科技供應鏈重大轉變，四家全球主流PC品牌歷來主要依賴南韓、美國及台灣的記憶體供應商。行業分析師認為，持續的供應限制和成本壓力，正迫使製造商供應來源多元化，並重新思考長期的採購策略。

知情人士稱，出於對記憶體價格繼續上漲的擔憂，惠普已開始對中國製造商長鑫存儲的產品進行認證，以建立更多供應替代方案。另一家個人電腦巨頭戴爾，同樣開始對長鑫存儲的DRAM產品進行認證。

惠普計畫持續監測記憶體的供應形勢至2026年中旬，如果DRAM供應持續緊張、價格繼續上漲，惠普很可能首次為非美國市場採購長鑫存儲的產品。

儘管推進認證流程並不代表相關廠商一定會採用長鑫存儲的記憶體晶片，但知情人士表示，多家個人電腦製造商已將長鑫存儲視為潛在的「救命稻草」。主因美光、三星和SK海力士等記憶體廠商，已將產能優先配置給Nvidia輝達（另稱英偉達）、谷歌和亞馬遜等AI巨頭。

據報導，惠普、戴爾和華碩均未對相關消息發表評論。宏碁則表示「不公開供應商信息，但與多家全球製造商和供應商保持密切聯繫，動態調整營運以應對零部件價格變化。」

一家遊戲電腦製造商的高管認為，考慮到新供應商的標準認證流程需要約兩個季度，中國製造商新增產能不一定能緩解當前供應緊張的局面。且通常優先供應華為、聯想等本土企業，留給海外企業的產能有限。

中國記憶體製造商已對全球市場產生影響。報導稱，長鑫存儲在全球DRAM市場的市占已增長至約5%。另一家製造商長江存儲2025年在快閃記憶體（NAND）市占約10%。研究機構Yole Group估計，按照晶圓產出能力衡量，這兩家中企市占均已突破10%。

傳PC巨頭戴爾（圖）已開始對長鑫存儲DRAM產品進行認證。（路透）
傳PC巨頭戴爾（圖）已開始對長鑫存儲DRAM產品進行認證。（路透）

惠普 宏碁 AI

上一則

比特幣跌至6萬美元後回彈 分析師：可能只是曇花一現

下一則

中國整頓AI仿冒 祭罰款、公布案例

延伸閱讀

記憶體若上漲要補差價 韓媒：業者採事後結算因應市況

記憶體若上漲要補差價 韓媒：業者採事後結算因應市況
PC大廠也荒了 惠普、戴爾、宏碁、華碩傳納入中廠做記憶晶片供應備援

PC大廠也荒了 惠普、戴爾、宏碁、華碩傳納入中廠做記憶晶片供應備援
Nvidia布局資料中心 注資CoreWeave達20億元

Nvidia布局資料中心 注資CoreWeave達20億元
Nvidia打造CPU 進軍消費級市場

Nvidia打造CPU 進軍消費級市場

熱門新聞

暢銷書「富爸爸窮爸爸」作家羅伯特・清崎發文說，隨著黃金、白銀、比特幣回檔，正是進場的好時機。（取材自清崎X）

金、銀、比特幣崩落後能進場嗎？富爸爸作者清崎說「有錢人會這麼做」

2026-02-02 06:10
國際金價重挫吸引散戶逢低買進。路透

撿便宜或接刀？這兩國湧現搶金潮 金價或衝6300美元

2026-02-02 08:40
在AI熱潮下，台灣經濟成長加速，但所得高度集中，貧富差距持續擴大。示意圖，非新聞當事者。(路透)

彭博：台積電撐起經濟 台灣所得集中卻比美更極端、貧富差距惡化

2026-02-04 20:51
BCA Research指出，金價的極端長期風險，是技術進展使得人類能大量製造黃金。美聯社

策略師：「人造黃金」是金價長線的最大風險

2026-02-03 10:57
諾貝爾經濟學獎得主克魯曼。(路透)

Fed新主席提名人不夠格？克魯曼譏華許憑5點勝出

2026-01-31 10:02
知名華爾街策略師湯姆．李說，若馬斯克在太空找到黃金，黃金將面臨黑天鵝風險。美聯社

專家：地球黃金只是冰山一角 馬斯克可能在宇宙找到更多

2026-02-06 11:32

超人氣

更多 >
大華車禍3死7傷 肇事者92歲 一死者身分公布

大華車禍3死7傷 肇事者92歲 一死者身分公布
獨／九旬長者撞洛杉磯99大華超市 1死3傷來自台灣

獨／九旬長者撞洛杉磯99大華超市 1死3傷來自台灣
香港情侶深圳酒店過夜 三周後發現自己成偷拍影片主角

香港情侶深圳酒店過夜 三周後發現自己成偷拍影片主角
台灣人上廁所一習慣要改 彭啓明：改革負面聲浪大但會挺住

台灣人上廁所一習慣要改 彭啓明：改革負面聲浪大但會挺住
好市多這款海鮮人氣高但常缺貨 網友狂推：看到就直接買

好市多這款海鮮人氣高但常缺貨 網友狂推：看到就直接買