主導市場 中面板占全球出貨量逾7成

記者陳湘瑾／綜合報導
分析認為，全球液晶電視面板產業正在經歷深度出清，未來兩到三年，廠商會進一步減少至六家以內。（新華社）
2025年，TCL科技收購LGD廣州8.5代線，進一步擴容產能，推動中國系面板廠出貨量突破7成。分析認為，全球液晶電視面板產業正在經歷深度出清，未來兩到3年，廠商會進一步減少至六家以內。

洛圖科技（RUNTO）發布最新報告《全球液晶TV面板市場月度追蹤》，2025年全球大尺寸液晶電視面板的出貨量為2.45億片，年增3.4%；出貨面積為1.81億平方公尺，年增3.1%。除第二季度出貨量按年下降7%外，其餘3個季度均實現增長。

2025年，中國液晶電視面板廠的合併出貨總量為1.77億片，年增12.1%，增幅高於產業大盤，合併占比達72.1%，年增5.6%。

而台系面板廠Innolux（群創）和AUO（友達）全年的合併市占率為22%，較2024年提升0.9%，合併出貨量年增8.0%。

LGD廣州LCD工廠的業績從2025年第二季度起納入TCL華星，全年來看，日韓系面板廠LGD（樂金顯示）和Sharp（夏普）的合併出貨量按年下降50.8%，合併市占率僅5.9%，年減6.5個百分點。

《報告》指出，中國系面板廠持續鞏固全球主導地位。2023至2024年，中國面板廠在全球出貨量的占比已逼近70%；2025年，TCL科技收購LGD廣州8.5代線，進一步擴容產能，推動中國系面板廠出貨量突破7成，達到72.1%，第三季度更是創下74%的年內峰值。

這個突破顯示中國系面板廠產能與規模再進階，以及中國主導力深度提升。至此，全球大尺寸LCD面板行業的發展節奏完全由中國廠商主導。市場格局也隨之高度集中。

