台去年經濟成長8.63% 寫15年新高

記者洪安怡／台北報導

受惠AI帶動台灣經濟高成長，台主計總處30日公布，2025年全年經濟成長率達8.63%，寫2011年來15年新高，遠遠領先南韓新加坡、中國大陸等等亞鄰國家；人均GDP攀升至3萬9477美元，也超車日、韓，今年4萬美元關卡估將達陣。

其中，去年第4季經濟成長率更一舉衝上12.68%，為38年來單季新高，成為全年成長的關鍵引擎。

展望今年，主計總處指出，隨台美貿易協議拍板，總體經濟不確定性降低，對今年經濟成長有正面效果。

主計總處綜合統計處專門委員江心怡指出，這次將去年經濟成長率上修1.26個百分點，關鍵在於出口動能優於預期。由於出口占GDP比重約六成五，而電子與資通產品又占出口比重約四分之三。去年第4季出口較預期增加158億美元，帶動當季GDP年增率大幅上修4.77個百分點至12.68%，並連帶推升全年經濟成長率。

江心怡指出，內需表現相對溫和，但仍對經濟成長形成支撐。主要是去年9月起加碼的貨物稅減徵方案與普發現金政策發揮效果。汰舊換新小客車、機車補助加碼，帶動第4季小客車新增掛牌數，成為拉抬民間消費的重要支撐。

另外，去年第4季在歲末年終節慶、政策加碼及股市交易熱絡挹注下，民間消費實質成長3.43%，對經濟成長貢獻1.58個百分點，表現優於原先預測。

去年全年經濟成長率衝上8.63%，相較大陸的5%、新加坡4.8%、香港3.5%，以及南韓的1%，台灣經濟表現優於亞鄰國家。

再看人均GDP，台灣去年人均GDP達3萬9477美元，也好於原先預期的3萬8066美元。江心怡表示，根據國際貨幣基金（IMF）資料，去年日本人均GDP為3萬4713美元、南韓3萬5962美元，台灣人均GDP已經超越日韓，為22年來首見。

台灣人均GDP自1992年突破1萬美元大關、2011年站上2萬美元、2021年再攻上3萬美元，不同於以往「十年磨一劍」，預估台灣人均GDP今年就會再突破4萬美元大關。

