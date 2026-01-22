我的頻道

* 拖拉類別可自訂排序
恢復預設 確定
設定
快訊

川普對格陵蘭「終極方案」 傳加碼每人發100萬美元但有1前提

別只計較咖啡錢 當心四大支出巨獸「省小錢虧大錢」

搶市場先機 阿里切入核電賽道 催動AI資料中心擴張

記者林宸誼／綜合報導
中國科技巨頭阿里與中國核電成立一家核能合資公司。圖為浙江溫州三澳核電工程。（取材自新華財經）
中國科技巨頭阿里與中國核電成立一家核能合資公司。圖為浙江溫州三澳核電工程。（取材自新華財經）

為人工智慧（AI）資料中心提供強有力的供電保障，中國科技巨頭阿里巴巴，已與中國核能電力公司（中國核電）等合作夥伴，於浙江省寧波市象山縣成立一家核能合資公司，代表阿里正式切入傳統核電賽道。

科創板日報報導，據天眼查工商信息顯示，中核（象山）核能有限公司於1月20日註冊成立，法定代表人為鍾華，經營範圍含發電、輸電、供（配）電業務等。股東信息顯示，該公司由中國核電旗下中核浙能能源、宏潤建設、雅戈爾集團、阿里旗下上海毅旗網路科技等共同持股。

分析認為，隨著中國能源領域改革的推進，若未來中國民營核電許可逐步開放，阿里可憑藉此次持股快速切入賽道，搶占市場先機。此外，可進一步保障阿里核心業務的能源供給穩定性，降低營運成本，有助AI資料中心擴張。

澎湃新聞報導，中核（象山）核能所在的浙江省寧波市象山縣，為浙江金七門核電項目的所在地，一期正在建設中，且採用中國完整自主知識產權的三代核電華龍一號機型，項目規劃建設6台百萬千瓦級壓水堆核電機組，總投資約人民幣1200億元（約172.3億美元），分三期建設。前述非涉核企業，將成為金七門核電後續二期或三期工程的民營股東。

阿里這一布局並非孤例，先前已透過螞蟻集團涉足核能前沿領域。包括直接出資可控核融合技術研發商諾瓦聚變，以及螞蟻集團對另一可控核融合研發商星能玄光也進行投資。

對於阿里入股核能企業的戰略，工信部信息通信經濟專委會委員盤和林分析有四大核心目的：一是核能項目投資回報率相對可控且穩定；二是提前占位布局未來市場；三是構建供應鏈協同生態，阿里旗下算力中心對電能的需求持續攀升，而核能作為高效、穩定的能源形式，為打造「核能+資料中心」的新型算力供給模式提供可能；四是撬動區域資本協同發力，能夠吸引更多長三角民營資本參與核能產業。

海豚社創始人李成東則認為，與美國能源供需格局不同，中國電力供應相對充足，阿里此次投資並非出於自身能源短缺的需求，更多是回應國家能源技術創新戰略，以資本力量支持中國核能技術的突破與發展。

螞蟻集團 AI 阿里巴巴

上一則

Meta涉犯反托辣斯案 FTC擬重啟控告

下一則

波克夏持有卡夫亨氏股票 可能幾乎出清

延伸閱讀

坦言曾反核 川普：核能安全已有長足進展 美正大力投入

坦言曾反核 川普：核能安全已有長足進展 美正大力投入
德國總理稱廢核為「重大戰略錯誤」 痛批前朝搞出全球最貴能源轉型

德國總理稱廢核為「重大戰略錯誤」 痛批前朝搞出全球最貴能源轉型
阿里千問開通AI購物 1句話就能點外賣、訂機票

阿里千問開通AI購物 1句話就能點外賣、訂機票
Meta拚AI競賽大買核電 足供應500萬戶家庭

Meta拚AI競賽大買核電 足供應500萬戶家庭

熱門新聞

美國公債周二加入全球債市遭到拋售的行列。(路透)

美債嚇跌？歐日兩大買家恐撤資 全球債市賣壓湧現

2026-01-20 00:08
年輕美國人希望房價下跌，已經擁有房子的屋主則不希望資產受損，利益衝突的情況下，使得決策者很難在殘酷的房屋市場為年輕人提供助力。(路透)

WSJ：要讓民眾買得起房 某些人必須犧牲

2026-01-20 08:13
IMF警告，台灣和南韓暴露於匯率風險的美元計價資產，規模異常龐大。（美聯社）

IMF示警台灣美元曝險45倍 南韓25倍 「大到不成比例」

2026-01-18 08:10
德國總理梅爾茨重批前朝政府的廢核政策，為德國創造出全世界最昂貴的能源轉型。 （歐新社）

德國總理稱廢核為「重大戰略錯誤」 痛批前朝搞出全球最貴能源轉型

2026-01-16 04:46
OpenAI執行長奧特曼。路透

OpenAI集各種泡沫於一身？前富達老將：快減碼這些大咖股

2026-01-21 13:04
圖為三星電子旗下HBM4。(路透)

AI讓囤記憶體成超賺投資 缺貨要到這年才改善

2026-01-17 10:58

超人氣

更多 >
女子麥當勞等餐 遭遊民襲擊致死 員工全程袖手旁觀？

女子麥當勞等餐 遭遊民襲擊致死 員工全程袖手旁觀？
霍建華台北吃早餐被認出… 霸氣掏現金「整桌買單」暖爆

霍建華台北吃早餐被認出… 霸氣掏現金「整桌買單」暖爆
民主黨國會議員主張援引美國憲法第25修正案讓川普下台

民主黨國會議員主張援引美國憲法第25修正案讓川普下台
暴風雪周末再襲 紐約降雪量恐達10吋 極端低溫相伴

暴風雪周末再襲 紐約降雪量恐達10吋 極端低溫相伴
好市多這款特價椰子酸奶 成分乾淨 華人稱超好吃

好市多這款特價椰子酸奶 成分乾淨 華人稱超好吃