台美敲定貿易協定 巴克萊大幅調升台灣成長展望

巴克萊將台灣的成長展望大舉上調兩個百分點。（美聯社）

台灣與美國敲定貿易協定之後，巴克萊將台灣的成長展望大舉上調兩個百分點，但警告新台幣在中期內可能有下行壓力。

巴克萊在19日公布報告，將台灣2026年經濟成長預期，從1.9%調升至3.9%，比台灣央行去年12月預測的3.67%更樂觀。巴克萊也不再認為台灣今年會寬鬆貨幣 。報告寫道：「不確定性減少之下，我們相信近期的出口動能可望持續」，並指出台美貿易協定將強化雙邊的戰略合作關係，而AI周期依舊是重要的成長推手。

巴克萊表示，台美協定最重要的成果，是減少了半導體關稅 的不確定性，台灣在美國工廠的2.5倍預期產量，可以豁免232條款關稅，可能意味台灣的半導體關稅實質為零。

這是最新一份更看好台灣前景的外資報告，渣打在台美協定發布前一天，將台灣今年的成長展望從2.5%調高至3.8%，理由是AI相關產品的全球需求強勁、提前拉貨、消費持續復甦。

匯率方面，巴克萊說，台美達成協定後，新台幣近期走勢可見好轉，但壽險 業的避險規定改變，將逐漸對匯率造成壓力，而台灣的地緣政治風險，也是因素之一。

其他分析師同意這種看法，多名人士指出，台灣企業將對美國直接投資2,500億美元，這些資金原本要換回新台幣，如今變成美元，將讓台幣未來走勢轉弱。匯豐分析師周淑芬19日說：「台美投資關係更緊密，表示台灣企業的出口所得，有很大一部分將重新投資於海外，而非換回本土貨幣」。儘管台灣去年海外投資趨緩，今年可能會增加。

新台幣今年來貶值約0.6%，主要是美元轉強，以及台灣壽險業的貨幣避險部位出場。