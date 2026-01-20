我的頻道

* 拖拉類別可自訂排序
恢復預設 確定
設定
快訊

富豪搬離加州遷往邁阿密 買房、成交7天搞定

「我只喜歡美的事物」范倫鐵諾留下半世紀傳奇

中人形機器人百家爭鳴 缺乏商業化落地能力漸被淘汰

記者謝守真／綜合報導
聽新聞
test
0:00 /0:00
中製人形機器人分出勝負。圖為一位小朋友與人形機器人握手互動。（中新社）
中製人形機器人分出勝負。圖為一位小朋友與人形機器人握手互動。（中新社）

中國逾百家人形機器人企業經過近三年發展，已出現明顯分化。專家分析指出，在目前超過100家人形機器人企業中，領軍業者持續累積融資與訂單；相較之下，缺乏商業化落地能力、融資進展停滯的企業，正面臨被市場淘汰的壓力。

第一財經報導，中國目前有200多家具身智能企業，其中人形機器人企業超過100家。新戰略移動機器人產業研究所統計，2025年相關領域共發生190起融資事件，規模達270億元（人民幣，下同，約38.77億美元）。

隨著技術進展、商業化與融資能力差異拉開，企業競爭已形成梯隊分化。智源研究院將宇樹、智元、優必選、銀河通用、傅利葉、樂聚機器人、松延動力列為第一梯隊；星海圖、逐際動力、星動紀元、穹徹智能、小米、美團列為第二梯隊，靈寶、商湯、小鵬等則位於第三梯隊。

智源研究院行業研究中心負責人倪賢豪稱，第一梯隊企業在概念驗證階段的訂單規模接近10億元，二線梯隊企業訂單僅幾億元，部分第二梯隊及以下企業尚未實現產品落地，生存壓力加劇。

瑞銀證券中國工業行業分析師王斐麗表示，人形機器人目前最大瓶頸在於「大腦」，即掌管智能的模組；若企業僅聚焦於簡單應用或低門檻產品，未來將面臨更激烈競爭。

另，研究機構Omdia提到，部分產品落地至工業場景，其中，智元機器人以5168台位居全球首位，部分產品已在工業場景（富臨精工等企業的工廠）承接基礎搬運工作。倪賢豪指出，領軍企業的訂單與融資已可支撐上市進程，而未獲融資、尚未落地的企業恐被市場淘汰。

綜合市場研究機構Omdia、CounterPoint Research最新研究報告，2025年全球人形機器人市場中，出貨量前三名為智元、宇樹、優必選。

人形機器人 小米

上一則

日本觀光客突破4千萬人次大關 9兆日圓順差僅次於汽車出口

延伸閱讀

實體AI競爭力 中國贏過美國稱冠全球

實體AI競爭力 中國贏過美國稱冠全球
人形機器人台灣供應鏈 準備出貨

人形機器人台灣供應鏈 準備出貨
能煮咖啡、疊衣服…人形機器人何時進家門？Gartner潑冷水

能煮咖啡、疊衣服…人形機器人何時進家門？Gartner潑冷水
參展廠商逾半來自中國 中製人形機器人成CES展最大亮點

參展廠商逾半來自中國 中製人形機器人成CES展最大亮點

熱門新聞

美國聯準會（Fed）主席鮑爾收到大陪審團傳票，引發「賣出美國」交易。 （路透）

Fed鮑爾遭美國刑事起訴收到傳票 「賣出美國」席捲全球市場

2026-01-12 07:10
據傳Google和蘋果今年將在中國大陸以外的國家，開發並生產高階智慧機。路透

智慧機供應鏈移出中國 傳Google、蘋果採取「這個行動」

2026-01-13 10:15
英特爾股價去年飆漲84%，2026年開局至今又上漲27%。(路透)

英特爾和超微為什麼大漲？

2026-01-14 09:03
IMF警告，台灣和南韓暴露於匯率風險的美元計價資產，規模異常龐大。（美聯社）

IMF示警台灣美元曝險45倍 南韓25倍 「大到不成比例」

2026-01-18 08:10
德國總理梅爾茨重批前朝政府的廢核政策，為德國創造出全世界最昂貴的能源轉型。 （歐新社）

德國總理稱廢核為「重大戰略錯誤」 痛批前朝搞出全球最貴能源轉型

2026-01-16 04:46
圖為三星電子旗下HBM4。(路透)

AI讓囤記憶體成超賺投資 缺貨要到這年才改善

2026-01-17 10:58

超人氣

更多 >
清空零錢罐前 留意有這3標記1美分硬幣

清空零錢罐前 留意有這3標記1美分硬幣
遇到ICE出示REAL ID能證明身為公民嗎？國土安全部：不能

遇到ICE出示REAL ID能證明身為公民嗎？國土安全部：不能
5美元變5萬 超市購物袋海外暴紅成身分象徵

5美元變5萬 超市購物袋海外暴紅成身分象徵
談格陵蘭 川普致信挪總理：諾委會讓他看清不必只講和平

談格陵蘭 川普致信挪總理：諾委會讓他看清不必只講和平
中國去年新生兒不到800萬「相當於乾隆三年的水平」

中國去年新生兒不到800萬「相當於乾隆三年的水平」