香港財政司長陳茂波：香港黃金中央結算系統今年內試運

記者黃雅慧／即時報導
香港財政司司長陳茂波18日在網誌上表示，香港目標在今年內試運黃金中央結算系統。（美聯社）

香港財政司司長陳茂波18日在網誌上表示，香港正加緊推動建立黃金中央結算系統，以降低交易成本。目標是今年內展開試運，並邀請上海黃金交易所參與。

陳茂波表示，截至去年11月，香港黃金交易所九九金平均日均成交額按年大增超過兩倍，達港幣29億元，但目前本港黃金場外現貨交易，均需買賣雙方自行清算，造成不便，因此香港正加緊推動建立黃金中央結算系統，作為重要的金融基建，以提升香港黃金交易及實物交割的可靠性及效率，降低交易成本，以及增加其流動性。

陳茂波預告，在下周舉行的亞洲金融論壇，港府將與上海黃金交易所簽署合作備忘錄，屆時將公布加強黃金中央清算系統建設的最新計劃，為未來與大陸市場互聯互通做好準備。

此前，「財經」雜誌引述香港黃金行業的一位人士解析指出，香港建立黃金中央清算系統的目的之一，是為國際標準的黃金交易提供高效可信的清算服務。邀請上海黃金交易所參與，則是為了未來與大陸市場的進一步互聯互通做好準備。

香港行政長官李家超去年10月底出席2025金融街論壇表示，香港會加速建立國際黃金交易市場，拓展黃金倉儲，建造區域黃金儲備樞紐。也會建立香港黃金中央清算系統，為國際標準黃金交易提供高效可信的清算服務。

香港財經事務及庫務局局長許正宇去年10月公開受訪則指出，目前上海黃金交易所主要進行場內交易，香港會先做場外交易（OTC）結算，屬國際黃金交易主流方式，將對標國際產品，料先有一些國際標準的黃金合約在港清算。當市場建立後，下一步才與大陸監管機構探索場內交易的互聯互通。

2026年的開年之際，國際黃金價格仍持續走強，但現貨黃金在一舉突破每盎司4,640美元歷史高位後，隨即遭遇獲利盤打壓，17日價格出現顯著回調，最低下探至每噸4,536美元附近。

