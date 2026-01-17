關稅、台積法說雙利多 外資爆買 台股飛越「31K」大關

台美關稅 確定15%不疊加、台積電 法說報佳音雙重利多激勵，台股 16日百花齊放再寫驚奇，創下多項紀錄，包括飛越過「31K」大關，狂漲598點收3萬1408點創新高，周線四紅，單周飆漲1119點；櫃買指數盤中294.77點、收盤292.78點，為2000年5月來高點；帶動集中市場總市值達102.3兆元（台幣，下同，約3.2兆美元），櫃買總市值7.8兆元，合計達110.1兆元，同步創高。

台股挾雙重「利誘」，外資16日大舉回補399.1億元，為去年9月10日後最大買超手筆；投信則續賣超77.1億元，連16賣；自營商買超50.6億元，由賣轉買。八大公股行庫逢高調節87.3億元。

外資在台積電法說會前，連續賣超台積電十個交易日，16日認錯回補，斥資175億元買超1.01萬張，推升台積電股價最高上探1750元，終場上漲50元收1740元，市值高達45.1兆元，盤中、收盤股價、市值均改寫歷史新猷。

有別先前加權指數大漲大多是「台積電一個人武林」，16日多方同步點火科技、受惠關稅的傳產族群，集中市場成交額放大至8514億元，上市櫃合計達1.03兆元的歷史次高，僅次於7日台股破3萬點時的1.04兆元。

由於台積電董事長魏哲家指出，人工智慧（AI）需求是真實的，但需要關注台灣電力供應，電力充足才能持續擴充產能。也推升重電與能源族群16日紛紛來「電」，除華城大漲6.3%，收在965元，頗有挑戰千金股氣勢；亞力亮燈漲停。包括森威能源、雲豹能源、天方能源、鴻德能源也都攻上漲停。

凱基投顧表示，就技術面觀察，目前短線先以16日長紅低點3萬844點做為防守支撐，只要守住短線仍可維持強勢。