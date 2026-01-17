我的頻道

* 拖拉類別可自訂排序
恢復預設 確定
設定
快訊

陳芳命案華男兇嫌出庭 稱獄中受欺負

ICE探員：「我只有高中學歷但年薪20萬」 影片引熱議

關稅、台積法說雙利多 外資爆買 台股飛越「31K」大關

記者何佩儒／綜合報導
聽新聞
test
0:00 /0:00

台美關稅確定15%不疊加、台積電法說報佳音雙重利多激勵，台股16日百花齊放再寫驚奇，創下多項紀錄，包括飛越過「31K」大關，狂漲598點收3萬1408點創新高，周線四紅，單周飆漲1119點；櫃買指數盤中294.77點、收盤292.78點，為2000年5月來高點；帶動集中市場總市值達102.3兆元（台幣，下同，約3.2兆美元），櫃買總市值7.8兆元，合計達110.1兆元，同步創高。

台股挾雙重「利誘」，外資16日大舉回補399.1億元，為去年9月10日後最大買超手筆；投信則續賣超77.1億元，連16賣；自營商買超50.6億元，由賣轉買。八大公股行庫逢高調節87.3億元。

外資在台積電法說會前，連續賣超台積電十個交易日，16日認錯回補，斥資175億元買超1.01萬張，推升台積電股價最高上探1750元，終場上漲50元收1740元，市值高達45.1兆元，盤中、收盤股價、市值均改寫歷史新猷。

有別先前加權指數大漲大多是「台積電一個人武林」，16日多方同步點火科技、受惠關稅的傳產族群，集中市場成交額放大至8514億元，上市櫃合計達1.03兆元的歷史次高，僅次於7日台股破3萬點時的1.04兆元。

由於台積電董事長魏哲家指出，人工智慧（AI）需求是真實的，但需要關注台灣電力供應，電力充足才能持續擴充產能。也推升重電與能源族群16日紛紛來「電」，除華城大漲6.3%，收在965元，頗有挑戰千金股氣勢；亞力亮燈漲停。包括森威能源、雲豹能源、天方能源、鴻德能源也都攻上漲停。

凱基投顧表示，就技術面觀察，目前短線先以16日長紅低點3萬844點做為防守支撐，只要守住短線仍可維持強勢。

台積電 台股 關稅

上一則

指數攀高後市場轉趨保守 美股多數收黑

下一則

記憶體漲價 中國手機廠商下調全年訂單量

延伸閱讀

賴政府對美政策走到死角

賴政府對美政策走到死角
20日可能公布關稅判決 白宮：若遭推翻將先課10%關稅應急

20日可能公布關稅判決 白宮：若遭推翻將先課10%關稅應急
川普又放話：不配合格陵蘭問題的國家 可能加關稅

川普又放話：不配合格陵蘭問題的國家 可能加關稅
油菜籽換電動車 加拿大總理：預計中國3月前降關稅

油菜籽換電動車 加拿大總理：預計中國3月前降關稅

熱門新聞

億萬富豪彭博當年剛出社會時，放棄了另一個更高薪的工作，選擇了他認為同事感覺比較好的公司。 路透

比薪水更重要…彭博和「股神」巴菲特都建議這樣找工作

2026-01-10 09:57
美國聯準會（Fed）主席鮑爾收到大陪審團傳票，引發「賣出美國」交易。 （路透）

Fed鮑爾遭美國刑事起訴收到傳票 「賣出美國」席捲全球市場

2026-01-12 07:10
據傳Google和蘋果今年將在中國大陸以外的國家，開發並生產高階智慧機。路透

智慧機供應鏈移出中國 傳Google、蘋果採取「這個行動」

2026-01-13 10:15
英特爾股價去年飆漲84%，2026年開局至今又上漲27%。(路透)

英特爾和超微為什麼大漲？

2026-01-14 09:03
BCA Research策略師喬許分析歷史數據發現，這波AI投資熱潮可能在2026年底前終結。路透

AI股狂熱何時退燒？策略師：2026年底前投資泡沫就會終結

2026-01-10 10:27
美國去年上半年加密幣ATM的詐騙損失高達2.4億美元，已促使部分決策者尋求禁止措施。（路透）

詐騙猖獗...損失金額高達2.4億美元 美加密幣ATM走入歷史倒數中

2026-01-11 08:10

超人氣

更多 >
65歲以上6000元扣除額生效 平均多領670元退稅

65歲以上6000元扣除額生效 平均多領670元退稅
川普健保計畫大綱：政府發錢進健康儲蓄帳戶 讓民眾買保險

川普健保計畫大綱：政府發錢進健康儲蓄帳戶 讓民眾買保險
淨資產逾500萬…120萬人將傳承38兆財富 牽動豪宅市場

淨資產逾500萬…120萬人將傳承38兆財富 牽動豪宅市場
27歲男和女主播訂婚才知對方39歲有3娃 這一原因讓網友都挺她

27歲男和女主播訂婚才知對方39歲有3娃 這一原因讓網友都挺她
高中學歷年薪20萬？ICE探員一句話引熱議

高中學歷年薪20萬？ICE探員一句話引熱議