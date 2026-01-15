阿里雲進擊 擬稱霸中國80%市場

中國雲端服務（CSP）龍頭阿里雲全面進軍AI硬體市場。（中新社）

中國最大雲端服務商阿里雲旗下AI 助手「千問」上線兩個月，其C端月活躍用戶數（MAU）已突破1億，於15日發布新品，預告開啟「辦事時代」。阿里雲智能集團資深副總裁、公共雲事業部總裁劉偉光表示，阿里雲目標是拿下2026年中國AI雲市場增量的80%。

千問正從單一對話問答工具向能夠執行具體任務的智慧代理演進，該戰略轉向契合阿里雲在AI雲市場的擴張目標。

據界面新聞、晚點LatePost報導，劉偉光表示，過去取得了什麼成績並不重要，變化才剛開始。他此前稱，目前AI雲的市場競爭主要也是在搶這些AI原生新場景。AI時代的關鍵是打贏增量，因為未來很可能每年增量市場都遠大於過去一年的存量市場。阿里雲並重點布局AI原生市場、中國企業級市場以及劍指全球化。

科創板日報報導，阿里千問C端在學生和白領人群中增長迅猛。多位行業人士透露，幾家競品流量平台此前已對千問APP做出限制。

市調機構Omdia去年9月的報告顯示，2025年上半年，中國AI雲市場規模達人民幣223億元（約31.9億美元），其中阿里雲市占35.8%，位列第一，且市占率遠超過字節跳動 的火山引擎（14.8%）及華為 的華為雲（13.1%）。該機構當時預估，2025年到2030年，陸AI雲市場年均複合增長率為26.8%，到2030年規模將達人民幣1930億元（約276.6億美元）。