我的頻道

* 拖拉類別可自訂排序
恢復預設 確定
設定
快訊

華清池楊貴妃露點雕像遭舉報不雅 中官媒：扼殺創作活力

Grok「火辣模式」替真人脫衣惹議 馬斯克不敵全球壓力讓步了

阿里雲進擊 擬稱霸中國80%市場

記者陳湘瑾／綜合報導
聽新聞
test
0:00 /0:00
中國雲端服務（CSP）龍頭阿里雲全面進軍AI硬體市場。（中新社）
中國雲端服務（CSP）龍頭阿里雲全面進軍AI硬體市場。（中新社）

中國最大雲端服務商阿里雲旗下AI助手「千問」上線兩個月，其C端月活躍用戶數（MAU）已突破1億，於15日發布新品，預告開啟「辦事時代」。阿里雲智能集團資深副總裁、公共雲事業部總裁劉偉光表示，阿里雲目標是拿下2026年中國AI雲市場增量的80%。

千問正從單一對話問答工具向能夠執行具體任務的智慧代理演進，該戰略轉向契合阿里雲在AI雲市場的擴張目標。

據界面新聞、晚點LatePost報導，劉偉光表示，過去取得了什麼成績並不重要，變化才剛開始。他此前稱，目前AI雲的市場競爭主要也是在搶這些AI原生新場景。AI時代的關鍵是打贏增量，因為未來很可能每年增量市場都遠大於過去一年的存量市場。阿里雲並重點布局AI原生市場、中國企業級市場以及劍指全球化。

科創板日報報導，阿里千問C端在學生和白領人群中增長迅猛。多位行業人士透露，幾家競品流量平台此前已對千問APP做出限制。

市調機構Omdia去年9月的報告顯示，2025年上半年，中國AI雲市場規模達人民幣223億元（約31.9億美元），其中阿里雲市占35.8%，位列第一，且市占率遠超過字節跳動的火山引擎（14.8%）及華為的華為雲（13.1%）。該機構當時預估，2025年到2030年，陸AI雲市場年均複合增長率為26.8%，到2030年規模將達人民幣1930億元（約276.6億美元）。

AI 華為 字節跳動

上一則

OpenAI和NVIDIA對手Cerebras合作 簽100億元AI基建協議

下一則

人形機器人台灣供應鏈 準備出貨

延伸閱讀

2025年IFS美國專利授權榜出爐 台積電第2、華為第4超越蘋果

2025年IFS美國專利授權榜出爐 台積電第2、華為第4超越蘋果
AI玩具潛力大 京東、華為搶打造互動IP爆款

AI玩具潛力大 京東、華為搶打造互動IP爆款
阿里雲展成果 全面挺進AI硬體戰局

阿里雲展成果 全面挺進AI硬體戰局
馬杜洛愛華為手機 「即使是美國人也無法竊聽」

馬杜洛愛華為手機 「即使是美國人也無法竊聽」

熱門新聞

億萬富豪彭博當年剛出社會時，放棄了另一個更高薪的工作，選擇了他認為同事感覺比較好的公司。 路透

比薪水更重要…彭博和「股神」巴菲特都建議這樣找工作

2026-01-10 09:57
美國聯準會（Fed）主席鮑爾收到大陪審團傳票，引發「賣出美國」交易。 （路透）

Fed鮑爾遭美國刑事起訴收到傳票 「賣出美國」席捲全球市場

2026-01-12 07:10
史坦普全球警告，銅供應短缺恐釀成系統性風險。 路透

不可不慎…AI榮景下「這種」金屬供應短缺恐釀系統性風險

2026-01-08 09:17
據傳Google和蘋果今年將在中國大陸以外的國家，開發並生產高階智慧機。路透

智慧機供應鏈移出中國 傳Google、蘋果採取「這個行動」

2026-01-13 10:15
泰勒絲戴著Tambour金色腕表。（圖／路易威登提供）

泰勒絲帶動正裝表風潮 名貴腕表二手行情攀兩年新高

2026-01-08 02:20
BCA Research策略師喬許分析歷史數據發現，這波AI投資熱潮可能在2026年底前終結。路透

AI股狂熱何時退燒？策略師：2026年底前投資泡沫就會終結

2026-01-10 10:27

超人氣

更多 >
美國務院：1月21日起暫停75國簽證辦理

美國務院：1月21日起暫停75國簽證辦理
死因離奇…8旬翁輪椅推亡妻過安檢 機場察覺「這異狀」一摸當場傻掉

死因離奇…8旬翁輪椅推亡妻過安檢 機場察覺「這異狀」一摸當場傻掉
每晚養成這2習慣 研究：有助延長4年壽命

每晚養成這2習慣 研究：有助延長4年壽命
CNN：若想了解何謂美國的「K型經濟」搭飛機就知道

CNN：若想了解何謂美國的「K型經濟」搭飛機就知道
ICE挨家挨戶問「亞裔住在哪裡？」明州盤查行動引爭議

ICE挨家挨戶問「亞裔住在哪裡？」明州盤查行動引爭議