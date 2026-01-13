中經濟「非典型復甦」 人民幣未來10年看升30%

我的頻道

特派記者謝守真／綜合報導
經濟學家看好人民幣未來十年將升值30%。 （路透）
經濟學家看好人民幣未來十年將升值30%。 （路透）

全球金融環境高度不確定下，中國券商申萬宏源證券首席經濟學家趙瑋11日指，中國經濟正走在一條不同於傳統周期的「非典型復甦」路徑上，隨著名義GDP逐步修復、政策框架更趨自洽，以及市場預期改善，人民幣匯率有望進入中長期升值通道。他預判，從2026年起，未來10年人民幣累計升值幅度可能達到30%左右。

2026中國首席經濟學家論壇年會10至11日在上海舉行。趙瑋提到，近年中央經濟工作會議中，「改革」與「開放」相關表述的比重明顯提高，顯示政策重心正在發生變化。包括以自貿區、自貿港為載體、對標跨太平洋夥伴全面進步協定（CPTPP）的制度型開放措施加速落地，特別是服務貿易開放，未來推進步伐值得關注。

展望未來，趙瑋認為，2026年中國的宏觀政策並非「收力」，而是「保持強度、提升效率」，財政政策將在「保證必要支出總量與債務規模」的前提下維持積極姿態。

貨幣政策則更強調靈活運用降準、降息等工具，不排除更多結構性或創新性手段的運用，以提高政策傳導效率。

趙瑋指，2025年中國經濟狀況出現三個重要轉變。首先，疫後「疤痕效應」正在弱化，部分消費與價格指標顯示，經濟已在若干領域自然築底；其次，關稅衝突對經濟的實際拖累低於年初市場的悲觀預期，出口結構持續優化；第三，自2024年9月底來，政策逐步形成一套更自洽的新框架，政策靈活性與針對性明顯提升。

基於此，趙瑋將2026年的經濟走勢概括為「非典型復甦」，其特徵包括：復甦更多體現在價格修復與名義GDP回升，而非總量快速擴張；結構性分化明顯；復甦過程拉長，呈現轉型收尾階段的特徵。

匯率方面，趙瑋表示，2025年人民幣已經逐步進入升值通道，在非典型復甦過程中，匯率表現有望持續改善。

他預判未來數年人民幣每年或可維持約2%至3%的升值幅度，拉長至10年左右觀察，累計升值幅度可能達到30%。

