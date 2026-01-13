AI玩具潛力大 京東、華為搶打造互動IP爆款

我的頻道

記者謝守真／綜合報導
AI機器寵物Ropet。（取材自萌友智能官網）
AI機器寵物Ropet。（取材自萌友智能官網）

中國AI玩具業快速升溫，京東、字節跳動華為等巨頭積極布局。隨傳統潮玩增長放緩，AI玩具能否成為下個「互動IP」爆款、跑出AI版泡泡瑪特，引發業界關注。機構認為，AI玩具業全年齡市場潛力大，滲透率有望持續提升。

科創板日報指，AI玩具成為2026年國際消費電子展（CES）焦點，聚焦陪伴、教育與寵物形態的中企達18家。這類AI硬體透過感知、表達與記憶能力，探索自然的人機互動模式，逐步融入日常生活，被視為AI技術觸及更廣泛用戶的關鍵入口。

京東、字節跳動、華為等多個中國科技巨頭已推出多款AI玩具，涵蓋陪伴、教育與情緒交互功能，持續拓展全年齡市場。其中，京東接入數十個品牌的智慧平台JoyInside，字節跳動推出AI陪伴玩具「顯眼包」，華為則推出首款AI情緒陪伴產品「智能憨憨」。

在市場規模，Statista數據顯示，全球AI玩具未來十年年複合增長率約14%至16%，2034年市場規模或突破600億美元。京東超市與深玩協「AI玩具行業白皮書」指出，中國市場2030年料突破1000億元（人民幣，下同，約144億美元），年增率超70%。中國工信部數據顯示，2024年中國AI玩具市場約246億元，2025年增至290億元。

東北證券指，過去潮玩核心賣點在IP外觀與授權，AI玩具則賦予「動」的能力，需求向全年齡段輻射。

